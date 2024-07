I gilet di tendenza per l’estate 2024, come abbinarli

Uno dei capi di grande tendenza già dalla primavera, ci sono tantissimi modelli da abbinare in modo super cool.

Le sfilate della collezione primavera/estate 2024 ci hanno detto che il gilet è uno dei capi più cool da sfoggiare in queste due stagioni, in modo diverso, chiaramente a seconda delle temperature. Ne esistono di tantissimi modelli, è un capo elegante, che può avere la variante sexy ma anche quella più semplice, bisogna solo scegliere come indossarlo e si sfoggerà un look davvero top.

Da quelli di lino freschi, fino a quelli fantasia, dai modelli classici a quelli più “moderni”, ci sono tantissimi gilet da poter scegliere, l’importante è averne uno nell’armadio e divertirsi ad abbinarlo in diverse maniere.

Gilet per i look estivi, come abbinare questo capo al meglio

E’ chiaro, dunque, che il gilet non può assolutamente mancare nei look di quest’estate 2024, è forse uno dei capi più cool del momento. Direttamente dagli anni Novanta sono tornati sulle passerelle delle collezioni più fashion e anche nei look estivi sono diventati onnipresenti. Tutte le maison di moda, da quelle di lusso a quelle più low cost, ne hanno diversi modelli.

Zara, ad esempio, propone molti gilet, di diversi tessuti e colori, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma come abbinare i gilet negli outfit estivi? Uno dei look più classici vorrebbe il gilet abbinato a un pantalone palazzo, per un look elegante e professionale. Si può scegliere un completo o uno spezzato, in entrambi i casi si tratta di due scelte fashion ed eleganti.

Ma con questo capo di grande tendenza per l’estate 2024 ci si può sbizzarrire davvero in diversi modi, si può decidere di indossare un gilet corto su uno shorts a vita alta, su un jeans a vita bassa largo e ancora su un pantalone cargo per avere il giusto contrasto elegante/casual. Se si preferisce indossare una gonna, il giusto abbinamento sarà un gilet su una gonna a vita alta a tubino, ma anche a campana, o lunga e perché no, su uno short largo.

Con temperature più basse, invece, il gilet potrà essere indossato sopra una t-shirt a mezze maniche, altro abbinamento di grande tendenza che ricorda un po’ lo stile collegiale, tornato di moda ormai da qualche anno. E’ un capo altamente versatile che si presta a molteplici utilizzi, l’essenziale è avere almeno un gilet nell’armadio e poi trovare il giusto abbinamento è cosa facile.