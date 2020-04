Lavoretti di Pasqua: tante idee per creare delle decorazioni fai da te

I lavoretti di Pasqua per creare addobbi e decorazioni pasquali sono davvero un’ottima idea per abbellire casa con il minimo sforzo ma il massimo risultato! Diversi materiali possono essere utili in questo senso, per creare addobbi davvero originali: con i nostri consigli potrete realizzare decorazioni pasquali in feltro, da appendere o shabby chic, se amate questo stile d’arredo così sofisticato e moderno. Anche il polistirolo, la stoffa e la carta possono essere la base di decorazioni pasquali fai da te da disseminare per casa oppure da appendere o regalare. Vediamo le idee più belle.

40

Addobbi pasquali per la casa: le ghirlande fai da te e l’albero di Pasqua

41

Se volete appendere le decorazioni pasquali, le ghirlande fai da te sono un’idea perfetta per abbellire l’uscio di casa o le porte delle vostre stanze; meglio ancora, se avete un camino potete appendere la ghirlanda di Pasqua anche direttamente lì sopra, l’effetto risultante sarà molto rustico e shabby chic. Per realizzare queste ghirlande pasquali, la scelta dei materiali è davvero ampia: feltro, fiori secchi, rami, uova di plastica decorate, lana e chi più ne ha più ne metta. Un consiglio, comunque, è d’obbligo: cercate di ispirarvi ai colori della primavera e optate per tinte pastello, delicate e allegre.

Se vi state chiedendo come fare l’albero di Pasqua, sappiate che è una decorazione pasquale molto semplice da realizzare e di sicuro effetto visivo. Proprio per questo, potrebbe far parte dei lavoretti pasquali per bambini.

Per creare questo addobbo fai da te, procuratevi dei rami di fiori secchi, preferibilmente lunghi e affusolati; poneteli poi in un vaso dal collo allungato e scatenate la fantasia! Con le decorazioni pasquali da appendere che avrete realizzato in precedenza, abbellite i rami dell’albero e ponetelo dove più vi piace: come centrotavola o come decoro negli angoli di casa

41

Addobbi pasquali fai da te: lavoretti di Pasqua in feltro

27

Se amate il feltro, i lavoretti pasquali che potrete realizzare sono davvero tante. Potete creare, come accennato poco fa, una ghirlanda pasquale in feltro da appendere alla porta d’ingresso o sullo stipite delle vostre porte interne di casa, oppure optare per un taglia-e-cuci molto facile ma apprezzato anche dai bambini per realizzare dei festoni a forma di colomba pasquale, pulcino o uovo di Pasqua. Sarà facile anche creare dei sottobicchieri o dei segnaposto, per decorare la tavola pasquale con dei lavoretti in feltro e dare subito un tocco di originalità.

Lavoretti di Pasqua semplici: le uova colorate

40

Anche le uova pasquali decorate sono un’ottima opzione per abbellire la casa e arricchire la tavola imbandita per la festa. Per decorarle, occorrerà semplicemente procurarsi della pittura specifica; per la realizzazione, poi, si avranno diverse opzioni. Potrete decorare le uova sode, con ancora il guscio, oppure decidere di procedere su uova in polistirolo o in plastica, che acquisterete nei negozi specifici di hobbistica. Per addobbarle potete anche scegliere di usare la tecnica del découpage oppure preferire i glitter, che incollerete sulla superficie con colla apposita. Il risultato lascerà comunque tutti a bocca aperta, bambini compresi!

I lavori all’uncinetto

31

Tra i lavoretti pasquali per adulti non passano inosservate le idee all’uncinetto. Se siete abili a sferruzzare, allora perché non realizzare delle decorazioni pasquali all’uncinetto? Il costo è davvero irrisorio e, se siete amanti di questo hobby, certamente vi divertirete! Potete creare addobbi di Pasqua da usare come semplici soprammobili oppure come delicati segnaposto; se, poi, userete le vostre capacità con i ferri per realizzare delle decorazioni pasquali con animali o a forma di uovo, tutti rimarranno davvero sorpresi, in primis i bambini.

I lavoretti con la carta: le idee più creative

42

A Pasqua le decorazioni fai da te per la casa sono un’idea molto carina e originale per abbellire l’ambiente e creare subito il mood più adatto alla festività; tra i mille lavoretti per Pasqua che possono essere realizzati, questi sono i più belli e facili. Basterà procurarsi il materiale preferito per creare addobbi pasquali semplici ma di sicuro effetto: tra centrotavola, alberi di Pasqua, decorazioni da appendere e origami, cestini per la tavola, centrotavola, la scelta è veramente ampia!

Anche la carta può essere la base di tante decorazioni pasquali belle per la casa; se conoscete l’arte giapponese degli origami, ad esempio, non potrete non apprezzare questi addobbi. Sono dei lavoretti di Pasqua davvero originali e che richiedono, in alcuni casi, una bassa manualità, perciò sono adatti a tutti, anche ai più piccoli. In alternativa, potete dare sfogo alla creatività realizzando dei semplicissimi coniglietti con i cartoncini colorati. I lavoretti con la carta sono perfetti come addobbi pasquali per casa!

Con la carta si possono creare mille lavoretti, ma anche dei semplici bigliettini d’auguri di Pasqua sono un’idea creativa e divertente, specialmente da realizzare insieme ai bambini.

E per rimanere in tema “lavoretti pasquali con la carta” anche il piatto potrebbe tornare molto utile: ritagliatelo e dategli una forma da coniglietto, una maschera prefetta per trascorrere le feste pasquali in maniera divertente e all’insegna della fantasia!