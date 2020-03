Come fare decoupage? I consigli per iniziare

Vi piacerebbe fare il decoupage, ma non sapete proprio da dove cominciare? Non preoccupatevi, non è poi così complicato! Basta armarsi di tempo libero, di pazienza e degli strumenti adatti: una volta imparata la tecnica di base, il gioco è fatto! Il decoupage non è solamente un hobby molto diffuso; è una vera e propria forma d’arte che permette di decorare qualsiasi tipo di oggetto e di superficie.



Il decoupage ha origini antiche e ha avuto la sua massima diffusione in Europa nel XVII secolo. Pensate che oltre ad essere utilizzato dagli artigiani, era molto amato dalle nobildonne che nelle ore libere si divertivano a decorare i loro oggetti. Anche Maria Antonietta di Francia era un’esperta di decoupage.

Decoupage significa “ritagliare“. Infatti, questa tecnica consiste nella decorazione di oggetti con ritagli di carta.

Come si fa il decoupage? Prima di tutto bisogna procurarsi tutto il necessario. Scegliete un oggetto da decorare, nuovo o vecchio; se siete alle prime armi vi consiglio di acquistare un vassoietto in legno da decorare con il decoupage. Questo e tutto il resto del materiale che vi elencherò, si trova nei negozi di bricolage e fai da te.

Procuratevi una tavola di compensato che utilizzerete come piano di lavoro: evitate di appoggiarvi direttamente sul tavolo della cucina o del salotto!

Po, vi serviranno un barattolo di colla vinilica, pennelli di varie dimensioni, un taglierino, un paio di forbici, un rullo di gommapiuma, carta vetrata, colori acrilici per la base, vernice per la finitura e, naturalmente, la carta.

La carta per il decoupage: anche questa si trova nei negozi di bricolage ed è venduta in fogli più o meno grandi. Va benissimo anche la carta da regalo, mentre dovete evitare i ritagli di giornale, la carta lucida e la carta spessa.

I ritagli di giornale, dopo essere stati incollati, fanno vedere le scritte sul retro, mentre la carta lucida o troppo spessa non assorbono la colla.

Oltre ai ritagli di carta, vanno benissimo anche i ritagli di pizzo, per creare oggetti eleganti e raffinati.

La base: se l’oggetto da decorare è vecchio e verniciato, prima di iniziare la decorazione, dovrete sverniciarlo e levigarlo utilizzando la carta vetrata.

La decorazione di base si può fare anche sugli oggetti nuovi, ma non sarà necessaria se avete intenzione di ricoprire tutta la superficie con i ritagli. Se, invece, solo parte dell’oggetto sarà coperto da ritagli di carta, potete procedere alla decorazione di base.

Ci sono vari modi per decorare la base, prima di incollare i ritagli di carta: con spugnature, con tempere miste a colla vinilica, con pastelli ad olio, con colori acrilici.

Incollare i ritagli: per incollare i ritagli sull’oggetto, bisogna passare la colla con il pennello su entrambe le parti del ritaglio. La colla vinilica va diluita con l’acqua (2 parti di colla, 1 parte d’acqua). Il ritaglio va poi premuto bene sull’oggetto con il rullo di gommapiuma. La colla va passata poi su tutta la superficie dell’oggetto. Dopo circa un’ora si ripassa nuovamente la colla su tutto l’oggetto e si procede così fino a quando i ritagli non saranno diventati parte integrante dell’oggetto.

Verniciatura finale: la vernice per il decoupage può essere liquida o in cera (da stendere con il pennello) oppure spray. Potete scegliere una vernice lucida o opaca, a seconda del vostro gusto personale.

Una volta verniciato l’oggetto, dovete lasciarlo asciugare, seguendo le istruzioni indicate sulla confezione della vernice. Se scegliete quella spray, verniciate l’oggetto all’aperto, non dentro casa. Nella fotogallery potete ammirare alcuni oggetti decorati con la tecnica del decoupage da cui trarre ispirazione per i vostri piccoli capolavori!