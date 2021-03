State pensando a dei biglietti di Pasqua fai da te? Prendete esempio da queste idee originali e creative per creare piccoli capolavori sotto forma di cartoline o bigliettini, ideali per augurare buona Pasqua in un modo speciale ad amici e parenti. Ecco qualche suggerimento interessante da cui prendere spunto o da cui lasciarsi ispirare per creare un biglietto di Pasqua da costruire, con tante idee per la scuola primaria, quindi anche per bambini, ma non solo, anche per tutti quegli adulti che sono pazzi per il decoupage o per il fai da te in generale!

Biglietto di Pasqua con la carta fai da te per bambini

Foto Pexels | Olya Kobruseva

Il più classico dei biglietti di Pasqua fai da te si realizza partendo da un foglio di cartoncino. Perché non utilizzare solo la carta, di varie grammature, consistenze e colori per i biglietti pasquali fai da te? Allo scopo, si può cominciare, per esempio, con un foglio di cartoncino bianco o colorato, in base ai gusti e alle preferenze, su cui scrivere frasi di auguri di buona Pasqua, per poi decorarlo con una buona dose di fantasia e creatività. Il tutto utilizzando carta velina e carta da pacco fantasia, ma anche cartoncino di altri colori. L’idea è di ritagliare, dai vari tipi di carta a disposizione, forme di vario tipo e dimensione, preferibilmente in tema con la festività, per poi fissarle a piacere sul biglietto, sia sulla copertina sia all’interno.

Perfette allo scopo le uova pasquali: si possono ritagliare uova uguali da carte diverse, che poi vanno sovrapposte; il consiglio è di mettere sotto l’uovo di carta fantasia e sopra, per una sorta di effetto vedo non vedo, l’uovo ritagliato dalla carta velina. Seguendo lo stesso principio, poi, si può optare per divertenti coniglietti, fiori colorati o pecorelle.

Biglietti auguri di Pasqua fai da te

Avete mai pensato all’opzione di creare dei biglietti pasquali pop up? La Pasqua è una festa che si svolge in primavera, quindi anche un biglietto con dei fiori va benissimo. Se la base di partenza, anche in questo caso, è il più classico dei biglietti di cartoncino a libro, ottenuti piegando in due parti uguali un foglio del colore preferito, le decorazioni sono a base di materiali e consistenze differenti. In particolare, per garantire alla copertina del biglietto pasquale un effetto tridimensionale si può sfruttare il pannolenci e il cartone più spesso. Con il pannolenci si realizzano, ritagliandole ad hoc, le figure principali, come le uova pasquali o il coniglietto, per esempio.

Utilizzando il cartone colorato, invece, si possono creare giochi di luci e ombre 3d: basta ritagliare delle strisce con un’altezza di circa 1 cm, da arrotolare su se stesse fino a dar vita a forme e contorni, decorazioni e dettagli, fissando il tutto con un po’ di colla vinilica. Per completare il biglietto si possono aggiungere altri dettagli. Da quelli preziosi, incollando gemme e paillettes in punti strategici. Fino a quelli più romantici, come fiocchi e fiori realizzati con il nastro, per esempio.

Biglietti di Pasqua fai da te originali

I biglietti pasquali fai da te sono un modo semplice e veloce di realizzare un augurio originale e mai scontato che farà contenti amici e parenti. I modelli di biglietti da stampare sono davvero tanti, con diversi gradi di difficoltà, vanno da quelli per i bambini della scuola primaria, fino agli adulti appassionati di fai da te. Per trovare la giusta ispirazione, non vi resta che sfogliare la gallery che trovate qui in alto!