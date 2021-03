Esistono tante frasi per auguri di Pasqua divertenti, ma anche frasi pasquali religiose o romantiche per il partner. Per festeggiare la Pasqua con amici e parenti e fare degli auguri originali e non scontati, le opzioni di frasi pasquali sono davvero molte. Perché, ad esempio, non mandare frasi di Buona Pasqua per sms? Se siete più tradizionalisti, invece, scrivete queste frasi di auguri pasquali sui classici bigliettini con cui accompagnerete i vostri doni, oppure fatele imparare ai più piccoli così che le possano recitare davanti alla famiglia. Vediamo insieme le frasi pasquali di auguri che abbiamo raccolto per voi, certamente troverete quella che fa al caso vostro!

Auguri di buona Pasqua, frasi brevi e semplici da condividere

Le frasi brevi e semplici con gli auguri di Pasqua sono perfetti per chi desidera condividere un post sui social, come Facebook o Instagram,

Che questo giorno ti regali la speranza e la forza di essere migliore!

Auguri di buona Pasqua affinché queste feste rinnovino fiducia, gioia e speranza.

In questa ricorrenza ti giungano i nostri più affettuosi auguri di una serena Pasqua.

Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l’amore e la pace sono appena nati (Alice Freeman Palmer).

Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l’ha perso da tempo.

Non si può seppellire la Pasqua in una tomba: questo è il senso della Pasqua (Clarence W. Hall).

Tanti auguri di buona Pasqua per giornate colorate e allegre!

Che ogni giorno sia per te una festa… tanti auguri di buona Pasqua!

Frasi religiose per augurare buona Pasqua

A Pasqua si festeggia la risurrezione di Gesù Cristo, secondo la tradizione cristiana. Ecco perché, se volete rimarcare il significato cattolico di questa festa, vi suggeriamo di scegliere una di queste frasi pasquali religiose da dedicare ai vostri famigliari.

Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore, Buona Pasqua.

Nessuna distanza e niente nel creato potrà separarci dall’amore di Dio. Perché tu possa sentire la Sua onnipotente presenza in ogni momento della tua vita. Buona Pasqua.

Dal profondo del mio cuore vi giunga l’augurio che questo Santo Giorno sia colmo di pace e perdono per tutti… Buona Pasqua!

È Pasqua, rendiamo grazie a Cristo risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l’augurio di una Pasqua piena di serenità.

La luce di Gesù risorto disperda le tenebre del cuore e dello spirito! Ti auguro di sentire sempre quella pace che dà serenità. Affettuosi auguri!

Il Signore risorto sia luce ai tuoi passi e sostegno nel lungo cammino della vita, con l’augurio che tu possa trascorrere una felice e gioiosa Pasqua.

Cristo con la sua crocifissione ha cancellato ogni nostro peccato. Oggi ti dà la possibilità di risorgere dentro di te. Buona Pasqua.

Che la colomba di Pasqua vi porti tanta serenità, e che Gesù vegli su di voi. Auguri sinceri.

Nessuna distanza e niente nel creato potrà separarci dall’amore di Dio. Perché tu possa sentire la Sua onnipotente presenza in ogni momento della tua vita, Buona Pasqua!

Per la Pasqua festeggiamo l’amore che Gesu Cristo ci ha dato. Ti auguro che tu possa sentire la Sua voce oggi e sempre, in ogni istante della vita. Buona Pasqua.

Auguri di Pasqua divertenti

Per gli amici più stretti, o per fratelli, sorelle o genitori spiritosi, ecco che la scelta più azzeccata è trovare delle frasi pasquali divertenti che possano strappare un sorriso! Abbiamo selezionato le più simpatiche da inviare via sms su whatsapp o da condividere direttamente sui social! Scopriamole insieme.

Se la Pasqua fosse un magico e colorato pennello, sicuramente il mondo sarebbe più bello. Ma per fortuna nel mio mondo tra le cose belle ci sei anche tu a illuminarmi la vita ogni giorno di più.

Avrei tanto voluto essere la sorpresa del tuo grande uovo di cioccolato ma, siccome non ci stavo, ho divorato tutto! Spero che questo dolce bacio ti faccia sorridere lo stesso. Buona Pasqua.

Salta salta il coniglio di Pasqua. Dove andrà? Chi lo sa? Io lo aspetto qua, e se quest’anno non mi darà nemmeno un uovo, lo faccio saltare sulle nuvole!

Che questa Pasqua ti renda una persona completamente diversa da quello che sei oggi: buona, gentile, disponibile, insomma una persona che non ho mai conosciuto finora. Scherzo, dai! Buona Pasqua!

So che il tuo uovo di Pasqua non ti piacerà perché non ci sono io dentro, ma ti prego: accontentati. Sono così speciale che non posso confondermi con quelli come te! Tanti auguri.

Durante il periodo di Pasqua, Pierino va dal pasticciere e gli chiede un uovo di Pasqua: ‘Certo Pierino… come lo vuoi? Grande o piccolo?’, gli chiese il pasticciere. ‘Mah… di grandezza media… come la tua testa… con qualcosa dentro, però!

Da quando ti sei messo a dieta, ogni Pasqua diventa sempre più bella: compro le uova per te e le mangio tutte io: continua così, che io sono con te!

Non mangiare troppo cioccolato, che non fa bene e soprattutto non rompere più le… uova! Tantissimi auguri al mio amico preferito.

Volevo farti i miei migliori auguri di Buona Pasqua, ma l’uovo l’ho mangiato già tutto…

Che questa Pasqua mi faccia apprezzare le cose semplici… No, meglio dal prossimo anno! Papà, mi compri quella macchina che mi piace tanto? Nel frattempo, tanti auguri!

Auguri di buona Pasqua, frasi bellissime

Alla ricerca di frasi pasquali romantiche e bellissime per il partner, per la mamma o per un amico stretto? Niente di più facile: scegliere qui sotto quella che vi colpisce di più e mandategliela con un sms o allegata a una bella foto a tema Pasqua. Siamo sicuri che ricambierà!