Vediamo insieme quali sono i disegni di Pasqua più belli da stampare e colorare: un’idea creativa e divertente, utilissima per far giocare i bambini di tutte le età, da quelli più piccoli a quelli più grandicelli. Oltre ad essere un intrattenimento per i bambini, le immagini di Pasqua facili da colorare, possono anche diventare un gradito regalino per parenti amici o una cartolina di auguri originale e fai da te. Ecco i disegni da colorare più graziosi, dal coniglio pasquale alla colomba!

Disegni di Pasqua facili da colorare

Esistono disegni di Pasqua di ogni genere da stampare e colorare pensati su misura per festeggiare questa festività nell’accezione religiosa, ma anche per celebrare questo periodo come il ritorno della primavera e dunque la rinascita della natura e degli animali che tornano a far capolino dopo il letargo invernale. Tra i soggetti più gettonati come protagonisti delle illustrazioni dedicate alla Pasqua ci sono sicuramente le uova da colorare, uno dei simboli più ricorrenti di questa festività. Ne esistono tantissime versioni per tutti i gusti. A seconda dell’età del bambino che le colora, si può scegliere tra i disegni pasquali da stampare e colorare più vari. Le uova di Pasqua possono essere rappresentate con disegni semplici, stilizzati, decorati e dimensioni, fogge e versioni differenti.

Foto Shutterstock | ANNA LESKINEN

Con l’aiuto di un adulto o di un fratello più grande tutti i bambini potranno colorare le immagini delle uova con l’aiuto dei pennarelli o di colori a tempera, a seconda dei gusti, e successivamente magari impreziosirle di dettagli come ad esempio glitter o washi tape a fantasia.

Ma non solo: le uova di Pasqua, oltre ad essere facili e veloci da colorare per i bambini, possono diventare un ottimo biglietto per Pasqua fai da te da regalare ai parenti più stretti. Con tanta fantasia e creatività i bambini potranno realizzare dei designi pasquali meravigliosi!

Disegni di Pasqua per bambini da stampare e colorare: conigli, colomba e altro ancora

Altri apprezzatissimi protagonisti dei disegni per bambini più belli da trovare in rete e stampare sono i coniglietti di Pasqua da colorare: questi animaletti ricordano tanto questa festività e se ne trovano per tutte le età, nelle versioni più disparate tra semplici, realistiche con dovizia di dettagli e particolari, fino a quelle più stilizzate e moderne.

Foto Shutterstock | Alka5051

Tra le altre immagini da scaricare e colorare legate a questo periodo ci sono sicuramente i pulcini e le colombe pasquali: questi disegni sono quelli più ricorrenti proprio perchè ricordano questa festa e hanno anche un significato più profondo, come quello della resurrezione e rinascita legata al mondo animale.

Molto frequenti sono anche le immagini delle colombe pasquali che hanno nel becco un rametto d’ulivo, simbolo per eccellenza della pace ed emblema di questa festa religiosa, come riportato in alcuni passi del Nuovo Testamento.

Buona Pasqua da colorare e tante altre immagini

Foto Shutterstock | Xeniva

Un’originale idea regalo sono i disegni da stampare a tema pasquale. I bambini potranno infatti colorare le immagini di Pasqua e regalarle ai propri commensali nel giorno della Resurrezione del Signore. Dopo aver colorato e ritagliato l’illustrazione, basterà aggiungere delle scritte di auguri di buona Pasqua e messaggi divertenti a tema. Vi inviato a sfogliare la gallery ricca di immagini pasquali!