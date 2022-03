Lavoretti di Pasqua per bambini

Presto arriverà la Pasqua, un periodo molto intenso per le famiglie italiane, che dovranno preparare pranzi, cene, feste, ma anche addobbi e lavoretti di Pasqua da realizzare con i più piccoli.

In questo periodo i bambini non vedono l’ora di mettersi a decorare le uova con le tempere e ovviamente di scartare il loro uovo di cioccolato per mangiarlo e vedere le sorprese che contiene al suo interno.

41

Per preparare i piccoli e creare delle decorazioni da esibire in casa, proprio nel periodo pasquale, che ne dite di fare realizzare loro una serie di lavoretti che abbiano come tema proprio la Pasqua?

Tante idee per realizzare lavoretti di Pasqua

Vediamo dunque qualche simpatico spunto per realizzare bellissimi lavoretti creativi con i bambini.

Lavoretti di Pasqua asilo nido

Per i bambini dell’asilo nido, le decorazioni di Pasqua devono assolutamente essere di facile realizzazione in quanto, a quest’età, non hanno ancora grande manualità e dimestichezza nella realizzazione di disegni.

37

Proprio per questo motivo potreste provare a ritagliare delle sagome di cartoncino con forme pasquali, che poi i bambini andranno a decorare e colorare con gli acquerelli.

O meglio ancora potreste scegliere dal web uno dei bellissimi disegni di Pasqua da stampare e colorare così da facilitarvi il lavoro e ottenere comunque un bellissimo lavoretto di Pasqua.

Lavoretti di Pasqua scuola dell’infanzia

Se in casa ci sono dei bambini piccoli, che vanno ancora all’asilo, potete far fare loro dei lavoretti alla loro altezza. Sono davvero tantissime le decorazioni fai da te a tema Pasqua più o meno facili da realizzare in base all’età.

Ad esempio, potreste pensare di riciclare dei rotoli di carta igienica per creare decorazioni d’effetto con i vostri bambini. Si divertiranno moltissimo e realizzeranno tanti addobbi meravigliosi.

41

Armate di creatività e fantasia, potete creare, ad esempio, dei disegni che loro andranno a ritagliare, o potete pensare di dare libero sfogo al loro lato artistico con le tempere, facendo fare loro dei disegni con le mani.

Fate colorare ai bambini anche le uova sode, si divertiranno tantissimo!

Lavoretti di Pasqua scuola primaria

Per i bambini della scuola primaria, invece, ci sono moltissimi lavoretti più elaborati, che possiamo pensare di far realizzare loro.

A quest’età, infatti, cominciano già ad avere una buona manualità e dimestichezza nell’uso di forbici con la punta arrotondata, matite e altri strumenti da lavoro.

Dai disegni ai quadretti, passando per i biglietti di auguri da stampare e colorare, sono infinite le idee per far divertire i bambini in questo periodo dell’anno.

39

I piccoli vanno matti per la pasta di sale, perché allora, non creare insieme a loro qualche personaggio tipico di questo periodo utilizzando uno dei materiali più sicuri, che vengono usati anche a scuola?

Potreste fargli scegliere un’animaletto simbolo della Pasqua come il coniglietto o la colomba, ed aiutarli nel crearli.

Non vedranno l’ora di mettersi al lavoro e di realizzarli tutti!