Biglietti di Pasqua da stampare e colorare con i bambini

La Pasqua è alle porte e cosa c’è di più dolce e spontaneo dei biglietti pasquali d’auguri da stampare e colorare con i bambini? È un gioco creativo e divertente.

Creare un biglietto di Pasqua per fare gli auguri, può essere semplice e facile da realizzare, soprattutto con l’aiutino tecnologico giusto. Infatti, è possibile trovare in rete moltissimi modelli di biglietti d’auguri da stampare e colorare con i bambini.

38

Basterà scegliere il soggetto preferito come ad esempio l’uovo, il coniglio o la colomba, individuare il disegno o il biglietto prescelti, stamparlo e personalizzarlo, con frasi, poesie, colori e messaggi d’affetto.

Tra le opzioni più divertenti e d’impatto ci sono i biglietti di Pasqua pop up, uno dei lavoretti di Pasqua per bambini più gettonato.

Anche un biglietto stampato e già pronto, può essere un momento di creatività per i bambini. Potreste renderlo unico aggiungendo alle sagome stampate, anche perline o stoffe colorate. Vedrete uscirà fuori un’opera d’arte!

Biglietti d’Auguri di Pasqua da stampare

Quale modo migliore per fare gli auguri di un biglietto in cui sia presente un tocco personale. Tutti i biglietti di auguri, compresi quelli di buona Pasqua, si prestano a mille interpretazioni diverse e possono essere declinati in mille modi differenti.

In rete esistono moltissimi biglietti di Pasqua da stampare per fare gli auguri, non dovrete far altro che scegliere il più bello, stamparlo e colorarlo a dovere. Farete così degli auguri di Pasqua in modo davvero originale.

Augurare buona Pasqua con un disegno di questo tipo, completato magari, con tanti colori che richiamano la primavera, sarà il modo ideale per far divertire i bambini che lo realizzeranno.

L’intramontabile uovo di Pasqua con un gran fiocco. Semplice ma sempre d’effetto. Sbizzarritevi a colorarlo con tante tonalità vivaci e accese. Sarà bellissimo.

Guardate poi questa bellissima colomba, piccina e stilizzata, è proprio un’amore. Quando si tratta di biglietti pasquali non ci sono troppi limiti alla fantasia. Perciò trovate il soggetto che più vi si addice e via di fantasia per fare i perfetti auguri di Pasqua a chi volete. Potreste anche scegliere uno di questi bellissimi disegni di Pasqua.

Biglietti di Pasqua da colorare



Un biglietto pasquale, che sia a libro, richiudibile o su un foglio solo, con un bel disegno stampato e colorato e una frase augurale, può avere anche un doppio ruolo. Infatti, oltre agli auguri, può contenere anche un invito a partecipare al pranzo di Pasqua o al pic-nic di pasquetta, per esempio.

Che ne dite di un bel biglietto di Pasqua da stampare come questo della foto. Un pulcino che esce dal suo uovo pronto per augurare a tutti buona Pasqua. Una volta colorato sarà una favola!

Dalle versioni più semplici, come quella dell’uovo che si apre, svelando un messaggio carico di affetto, fino al coniglio come questo qui sopra che una volta ritagliato e colorato sarà un perfetto biglietto pasquale. Sono tantissimi i biglietti da colorare per augurare buona Pasqua .

Si può scegliere il soggetto preferito, il simbolo della Pasqua più amato, stamparlo e aggiungere una frase di augurio, ma anche di invito, come, per esempio, ‘ho il piacere di augurarti una Pasqua fantastica e di invitarti a trascorrerla con me’.

Se invece vi sentite ancora più creativi, potete sempre realizzare un biglietto di auguri da zero. Sono davvero tantissime le idee per realizzare bellissimi biglietti fai da te a tema pasquale.

Biglietti pasquali con frasi per i bambini

Potreste infine decidere, di creare un biglietto di Pasqua stampandone la sagoma ed inserendo una poesia o meglio una filastrocca a tema, oppure sceglierne uno già completo di frase, che abbia solo bisogno di un pò di colore. Vediamo alcuni spunti per dei biglietti di Pasqua con frasi per i più piccoli.

In questo coniglio sorridente, c’è una bella poesia sulla Pasqua. I più piccoli si divertiranno moltissimo a colorarlo e perchè no, potrebbero anche provare a memorizzarla per ripeterla durante il pranzo di Pasqua.

Qui invece tante uova da colorare con i colori più sgargianti. Immaginate che bello una volta terminato. Ed al suo interno una bellissima e toccante poesia sulla Pasqua firmata Gianni Rodari.

Ed infine questa dolcissima filastrocca con il pulcino di certo piacerà ai piccoli di casa. Non resta che mettersi al lavoro con pennarelli e matite colorate.

Insomma, tante sono le idee per augurare buona Pasqua, quando però decidiamo di inserire un tocco personale il successo è assicurato.