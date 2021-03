Il dolce tradizionale da regalare a grandi e bambini il giorno di Pasqua, le uova di cioccolato oramai si trovano di diverse dimensioni, con tutti i personaggi dei cartoni più famosi e con sorprese uniche e originali. Quali sono le uova di pasqua per bambini del 2021 più gettonate? Dal fantastico duo noto su Youtube, i Me Contro Te, all’uovo di Pasqua firmato Kinder con personaggi Disney e non solo. Quali, sono, quindi le migliori uova di Pasqua da regalare ai pargoletti di casa nel 2021? Scopriamo insieme i prodotti più gettonati e amati del momento!

Uova di Pasqua Kinder per bambini

L’uovo di Pasqua più amato dai bambini (anche i grandi continuano ad apprezzarlo) è senza dubbio firmato Kinder. Anche per quest’anno possiamo trovare l’uovo di Pasqua piccolo, quindi da 150 grammi, e i due più grandi da 220 grammi e da 320 grammi. L’azienda italiana anche nel 2021 ha deciso di soddisfare tantissimi bambini con i loro personaggi del cuore: troviamo le classiche principesse, Mickey Mouse e l’uovo di Pasqua con una sorpresa Marvel. Non solo, tra i personaggi di quest’anno troviamo My Little Pony, Toy Story, Minions, Gormiti e Star Wars. Per i più piccoli di casa, quindi per i bambini di circa 2 anni, potrebbe andar bene l’uovo Kinder del cartone 44 gatti.

La tendenza del momento: l’uovo di Pasqua dei Me Contro Te

Lo troviamo nuovamente tra le tendenze del momento: l’uovo di Pasqua dei Me Contro Te anche per quest’anno è uno dei più richiesti e amati dai più piccini. Conosciuti come Sofi e Lui, i due youtuber siciliani hanno conquistato il cuore di tantissimi bambini, ed è proprio per questo che li troviamo di tendenza anche tra le migliori uova di Pasqua del 2021. Il mega uovo di cioccolato, firmato Dolfin, viene venduto in versione da 320 grammi o da 250 grammi. All’interno è possibile trovare una delle tante sorprese proposte dall’azienda, dal cuscino gonfiabile al gioco di Memory dei Me Contro Te!

Sempre della stessa azienda, quindi Dolfin, troviamo l’uovo di Pasqua di Bing, il coniglietto allegro e vivace amato da tantissimi bambini, specialmente tra i 2 e 4 anni.

Uova di Pasqua da comprare online per bambini piccoli

Tra le migliori uova di cioccolato di quest’anno non mancano personaggi come Cry Babies, Lol Surprise e le bambole tenere dai capelli colorati conosciute come Na Na Na Surprise. Dolci Preziosi propone un uovo di cioccolato al latte con sorprese dedicate alle Tartarughe Ninja e i PJ Masks, due dei cartoni più amati in assoluto dai bambini.

Insomma, anche per quest’anno è possibile soddisfare le richieste dei bimbi di 2 anni fino ad arrivare ai 9-10 anni!