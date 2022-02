Le migliori colombe del 2022 da assaporare per Pasqua

La Pasqua è la festa delle delizie, e ogni anno non può mancare la colomba! È uno dei dolci tradizionali più amati, mette d’accordo grandi e piccini proprio come le uova al cioccolato (disponibili in tantissime varianti per adulti e per bambini) ed è ricco di sapore. A ciascuno il suo gusto preferito: ci sono così tante declinazioni da far venire l’acquolina in bocca solo a pensarci. Le migliori colombe da gustare? Scopritele insieme a noi…

Pasqua 2022: le migliori colombe da gustare

Tra le migliori colombe da gustare a Pasqua, quest’anno Bauli propone le classiche versioni e alcune golose novità da provare, accompagnate da confezioni interamente ecosostenibili in occasione dei 100 anni dell’azienda.

La Colomba Classica, la più antica e amata delle ricette, e la Colomba di Verona, senza canditi, sono disponibili per la prima volta in un pack riciclabile nel segno di un presente e di un futuro sempre più green!

Foto Bauli

Una delle novità 2022 è la Mini Colomba di Verona, irresistibile dolce in formato mignon per concedersi una piccola pausa di dolcezza. Tra le golosità pasquali anche la Colomba con Crema al “Cioccolato di Modica IGP” e la nuova Colomba alla Crema di Pistacchio.

Foto Bauli

Non mancano proposte speciali come la Colomba Profiteroles e la Colomba Baileys, insieme alla Colomba Arte Pasticcera 1922: un secolo di arte pasticciera in una raffinata confezione che racchiude tutto il profumo e il sapore del buon made in Italy. Perfetta per un regalo elegante e… assolutamente irresistibile!

Foto Bauli

Bauli pensa anche ai più piccoli con la Mini Colomba al cioccolato Winx, ispirata alle fate più glam dei cartoni animati!