La Pasqua è alle porte e tra poco saremo intenti ad aprire le nostre uova di cioccolato. Fra le decorazioni pasquali più belle e facili da realizzare c’è l’albero di Pasqua, ottimo anche per trascorrere del tempo assieme ai vostri bambini e distrarli dalla noia.

Non tutti ci pensano, ma dare un tocco di primavera e di colore alla propria casa in occasione della Pasqua migliora decisamente l’umore, facendoci accogliere la primavera con un altro spirito. I colori brillanti di questa festa poi portano immediatamente gioia e soprattutto potrete realizzare decori splendidi praticamente a costo zero. Vediamo nel dettaglio qualche suggerimento per creare un albero originale in poco tempo.

La realizzazione

Per realizzarlo avrete bisogno di alcuni rami d’albero (magari anche freschi di pesco) , di un vaso, del polistirolo, di un taglierino e di tutta la vostra fantasia.

Prendete del polistirolo (anche di riciclo), tagliate con il taglerino la sagoma alta circa due centimetri e con la circonferenza leggermente più piccola del vaso che conterrà il vostro albero. Inseritelo alla base e poi con delicatezza (soprattutto se ci sono dei fiori freschi) inserite i rami uno per uno distribuendoli con armonia.

Una volta completato l’inserimento dei rami, siete pronte per decorarli, proprio come fareste con un albero di Natale.

Il vostro alberello pasquale sarà una ventata di freschezza per la vostra casa: potete anche realizzare un mini albero da posizionare sulla tavola per il pranzo della domenica oppure trovare rami più lunghi da posizionare per terra appoggiati alle pareti.

Albero di Pasqua: le decorazioni

Decorare un albero pasquale è semplicissimo, l’importante è che sia in tema con il resto delle decorazioni che avete realizzato per la vostra casa. Potreste per esempio appendere, oppure incollare con spago e colla a caldo, delle uova decorate oppure dei nastrini in raso che si intonano con i complementi di arredo della vostra casa. Se siete brave con i ferri potreste creare delle decorazioni pasquali all’uncinetto che hanno quel sapore classico che però fa sempre un figurone.

Un’idea che potrebbe coinvolegere anche i vostri bambini nella realizzazione dell’albero di Pasqua, potrebbe essere quella di far realizzare loro tante decorazioni su cartoncino colorato, come per esempio dei coniglietti, delle colombine oppure dei pulcini.

Fate partecipare attivamente i bimbi alla realizzazione del vostro albero: ognuno di loro potrà dipingere un uovo (prima svuotato perché altrimenti troppo pesante) con il nome che, una volta asciutto, colorato e munito di fiocco, andrà ad abbellire i vostri rami.

Se state cercando ispirazione per creare delle decorazioni pasquali con la pasta di sale da appendere: date un’occhiata alla nostra gallery, il risultato sarà sicuramente strepitoso!