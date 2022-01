Lady Gaga: la best dressed of the week

In occasione della sua video intervista al Jimmy Kimmel Live, Lady Gaga ci ha stupito non solo con le sue storie di cinema e scene saffiche assieme a Salma Hayek in House of Gucci (scene che poi sono state tagliate), ma anche con il suo look firmato Christian Siriano. Si è presentata come una nuvola nera avvolta nel tulle, guadagnandosi il titolo di meglio vestita della settimana. E anche di bionda biondissima più celebre del momento!

Una nuvola nera? No, Lady Gaga

L’abito sfoggiato dalla cantante e attrice più cool del momento non è altro che un classico tubino nero, arricchito da maxi maniche in tulle. Ricche di ruches e arricciamenti che richiamano le antiche gorgiere seicentesche. E se i maxi colletti degli aristocratici si sono trasformati oggi in colletti gioiello dal gusto bon ton, lo stile di Lady Gaga rimane intramontabile. Per un tocco di mistero in più le sono bastati occhiali da sole con lenti da gatta e décollétes con tacco a spillo!