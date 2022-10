La tabella delle calorie e come calcolarle per dimagrire correttamente

Le calorie contenute negli alimenti o ci fanno ingrassare o ci fanno dimagrire: dipende da quante ne introduciamo e per questo motivo diventa importante capire quante ne consumiamo prima di iniziare una dieta dimagrante.

Tutti abbiamo un cellulare: il metodo più veloce ed economico che possiamo utilizzare per il nostro scopo è quello di scaricare gratuitamente un’app contacalorie dove andiamo ad inserire gli alimenti che mangiamo e il loro peso.

La loro somma ci dirà quante calorie abbiamo mangiato a fine giornata.

Ma abbiamo un’alternativa e vi riporto un esempio: decidiamo di voler mangiare del petto di pollo ai ferri condito con dell’olio extravergine di oliva a crudo e accompagnato da una fetta di pane in cassetta.

Con una semplice ricerca su internet andiamo a vedere quante proteine, quanti grassi e quanti carboidrati ci sono in questi alimenti (ovviamente dobbiamo pesarli) e li andiamo a moltiplicare per i seguenti valori:

Macronutrienti Valore energetico per grammo (Kcal per 1 grammo) Carboidrati 4 Kcal/g Proteine 4 Kcal/g Grassi 9 Kcal/g

Il nostro petto di pollo pesa 100 grammi, 100 grammi dello stesso alimento possiede circa 25 grammi di proteine e consideriamo i suoi grassi e carboidrati pari a zero: vorrà dire che il nostro pollo avrà circa 25 x 4 = 100 kcal.

Così faremo anche per l’olio e il pane andando a vedere quali e quanti nutrienti possiedono.

Mi rendo conto che è più lento come metodo ma vi posso assicurare che se ci abituiamo i primi periodi a fare queste operazioni ci aiuta a essere più consapevoli di quello che stiamo mangiando.

Quante KCAL sono consigliate per dimagrire?

La donna ha un metabolismo più basso se paragonato a quello dell’uomo ma ciò non significa che non riusciremo a dimagrire, ma per farlo bisogna capire quanto consumiamo durante la giornata.

Se in un giorno (ipotizziamo) brucio 2000 calorie e ne mangio di più in maniera costante: ingrasso, se ne mangio di meno dimagrisco.

Armiamoci di una bilancia, di un app contacalorie e di un pochino di pazienza: col passare del tempo il mio peso sta aumentando? Allora dobbiamo mangiare di meno e dobbiamo ridurre le nostre porzioni.

Per una donna che fa un lavoro sedentario e che si allena circa 3 volte a settimana 1500 calorie al giorno potrebbero essere ideali per ottenere una perdita di peso.

Una dieta ipocalorica fatta da un nutrizionista dovrebbe far perdere tra i 2 e i 4 kg al mese, per cui se vogliamo perdere 10 kg di peso in salute, senza utilizzare metodi troppo violenti, dovremmo fare una dieta dimagrante per circa 3-5 mesi consecutivi.

Ci sono degli alimenti che sicuramente ci aiutano a combattere la fame e tra questi troviamo le verdure e i cibi ricchi in proteine.

I primi perché sono ricchi di fibre che aumentano il nostro senso di sazietà e rallentano la digestione, mentre i secondi perché le proteine, rispetto i grassi e i carboidrati saziano di più perché hanno tempi di digestione più lunghi.

Le bevande zero possono essere utilizzate? Sì, ma con moderazione in quanto possiedono dolcificanti che comunque hanno un gusto dolce e ciò comporta una serie di reazioni nel nostro corpo.

Ovviamente un potentissimo alleato del dimagrimento è l’attività fisica perché se muovo il mio corpo brucio più calorie dando il giusto stimolo ai miei muscoli per poter crescere e stare in salute.

Tabella delle calorie

Abbiamo scelto per ogni categoria di riferimento gli alimenti più frequenti sulle nostre tavole e per ognuno di essi ho riportato il contenuto calorico per 100 grammi.

LATTE E LATTICINI Latte parzialmente scremato 46 Latte senza lattosio 47 Ricotta di mucca 146 Stracchino 300 Parmigiano 387 YOGURT Yogurt intero 66 Yogurt magro 36 Yogurt con frutta 53 Yogurt greco 115 CEREALI Pasta di semola 353 Pasta integrale 350 Riso basmati 219 Pane di tipo 00 289 Pane integrale 224 CARNE E DERIVATI Petto di pollo 100 Bovino 117 Fesa di tacchino 107 Prosciutto crudo magro 438 PESCE Alici fresche 96 Salmone affumicato 147 Sogliola 83 Tonno in scatola (sott’olio) 192 Merluzzo 71 FRUTTA Banana 65 Mela (golden) 43 Fragole 27 Arance 34 FRUTTA SECCA Mandole secche 603 Noci secche 689 Nocciole 620 Pinoli 670 CONDIMENTI Olio 899 Burro 758 UOVA Uova di gallina 128 Uova di quaglia 158

Menù quotidiano: esempio da 1500 calorie

Per potervi aiutare con un esempio pratico ti riporto un esempio di menù giornaliero di 1500 calorie circa, dove si svolge un pranzo al sacco per motivi di lavoro e ci si siede a cena con i propri cari condividendo una portata calda, dando per scontato non ci siano problemi di salute, né in gravidanza o in allattamento.

COLAZIONE

125 ml di latte parzialmente scremato con 1 cucchiaino di miele

200 grammi di frutta fresca

SPUNTINO

20 grammi di mandorle

200 grammi di frutta fresca

PRANZO

1 rosetta (100 grammi di pane)

80 grammi di fesa di tacchino

25 grammi di formaggio spalmabile

SPUNTINO

30 grammi di parmigiano

CENA

200 grammi di pollo

contorno di verdure a piacere

6 cucchiaini di olio

In caso di grave obesità, altre patologie o desiderose di aumentare il vostro muscolo, vi consiglio fortemente di farvi seguire da un nutrizionista esperto e di riferire al vostro medico curante ogni problematica che potrebbe sorgere durante la dieta.