1 di 5

Foto Shutterstock | Syda Productions

I cibi proteici sono fondamentali per la nostra dieta, perché consentono di gettare le basi per costruire le colonne portanti di un corretto e sano metabolismo. Gli alimenti ricchi di proteine sono preziosi per tuttte le fasce d’età, fin dall’infanzia, e si rivelano grandi alleati anche di chi fa sport.

I cibi altamente proteici hanno la caratteristica di farci spendere più energie per poter essere metabolizzati e, di conseguenza, al di là del loro contenuto calorico ci aiutano a perdere peso stimolando il metabolismo.

Spesso quando si parla di alimenti proteici si sente nominare le celebri proteine nobili, ma cosa sono? Sono degli amminoacidi essenziali che non vengono sintetizzati dal nostro organismo e di conseguenza dobbiamo assumerli con l’alimentazione. La maggior parte delle proteine nobili hanno origine animale, le troviamo infatti nelle uova, nel latte, nel pesce, nella carne ma anche in alimenti ricchi di proteine vegetali come il tofu, le alghe e il seitan, sebbene in proporzioni differenti.

Ecco l’elenco dei 20 alimenti che contengono più proteine, vegetali e animali, che dovete assolutamente integrare nella vostra dieta quotidiana.