Suoneranno presto le campane della festa per la coppia Kristen Stewart e Dylan Meyer, che convoleranno a nozze dopo una storia d’amore di due anni. L’annuncio arriva dalla Stewart stessa che, durante la promozione del suo nuovo attesissimo film su Lady D., Spencer, si è interrotta per donare ai fan una pillola sulla sua vita privata: “We’re marrying, it’s happening!” Che pillola, ragazze!

Sembrerebbe, infatti, che sia stata Dylan a fare la proposta e anche se la Stewart non ha lasciato trapelare molto di come sia avvenuta, ha affermato che è stata semplicemente perfetta.

Pronte per il fatidico “sì” dopo due anni d’amore assoluto

Galeotta fu una festa di compleanno, nel 2019, dopo ben sei anni dal loro primo incontro sul set di un film. Un colpo di fulmine duraturo e speciale, il loro, che ha fatto affermare alla Stewart di essere innamorata della Meyer solo due settimane dopo l’inizio della loro frequentazione. Già nel 2019 infatti l’attrice dichiarò pubblicamente di essere pronta a chiederle la mano…e ora eccole qua!

A distanza di due anni, dopo manifestazioni d’amore che farebbero impallidire le commedie più sdolcinate, le due coroneranno il loro sogno romantico. La cerimonia è ancora un gran segreto, ma si prospetta uno degli eventi più attesi, ovviamente dopo l’uscita del nuovo film di Kristen Stewart…sicuramente il più romantico!

Chi è la ragazza che ha fatto innamorare Kristen Stewart?

Dylan Meyer è una bravissima sceneggiatrice per il cinema con alle spalle qualche esperienza anche da attrice, una grande amante dei gatti, della natura e in generale degli spazi aperti. Ha scritto alcuni episodi della serie Miss 2059 ed è l’autrice del film Netflix del 2016 XOXO e, più recentemente, di Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola.

Sempre nell’ambito cinematografico è autrice di alcuni cortometraggi e ha collaborato anche a un film di nicchia con protagonista Seth Rogen, An American Pickle. Il suo lavoro è sicuramente brillante e versatile, sempre alla ricerca di argomenti al passo coi tempi che sappiano conquistare la curiosità del pubblico.

La sua esperienza come attrice, invece, si riduce alla partecipazione a qualche cortometraggio, tra cui il divertente Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer preso dal famoso cartone animato degli anni ’80.

Insomma, Dylan Meyer è una grande professionista e una donna speciale da avere accanto, come non perde occasione di ricordarci la sua futura sposa Kristen Stewart!