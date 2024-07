Vuoi sbiancare i denti? Ecco 5 consigli assolutamente naturali e che funzionano

Come sbiancare i denti in modo facile e veloce. 5 idee geniali

Avere i denti perfettamente bianchi è il sogno di tutti noi. Purtroppo non tutti possono realizzarlo perché spesso il nostro colore di partenza non è un bianco lucido e splendente. C’è chi li ha tendenti al giallo, o a qualche altra gradazione di colore.

Ma possiamo provare ad arrivare ad un bianco più lucido con ben cinque rimedi naturali a costo bassissimo rispetto a quelli professionali. Sei curiosa di sapere che cosa hanno scovato i nostri esperti di Pourfemme? Scorri le prossime righe per scoprirlo.

Denti bianchissimi? Ecco le idee ecologiche (ed economiche) che funzionano

Sappiamo molto bene che se ci rechiamo dal nostro dentista di fiducia e chiediamo di sbiancare i denti ci sono assolutamente buone opportunità di riuscita. Ma c’è un piccolo ma. Questo potrebbe rivelarsi non proprio la soluzione migliore per lo smalto dei denti e per le nostre gengive.

In questo caso è assolutamente necessario parlare con un odontoiatra professionista e chiedere il suo parere. Ci sono, però, ben cinque rimedi naturali che possiamo mettere in pratica senza particolari rischi.

Olio di cocco

Il primo rimedio è l’utilizzo dell’olio di cocco. Lui è un vero e proprio aiuto sia per i denti che per l’igiene orale in generale. Ci aiuta a sbiancare i denti ma non solo, contrasta l’alitosi, la formazione della placca e delle carie. Ma come procediamo? In modo semplicissimo mettiamo un cucchiaio in bocca e lasciamolo sciogliere per circa 15/20 minuti.

Bicarbonato di sodio

Ottimo, come in tantissimi altri campi, anche il bicarbonato di sodio. In questo caso il suo utilizzo è ancora più semplice. Mettiamone pochissimo sullo spazzolino ed uniamo qualche goccia di acqua o del succo di limone. Questa sorta di pasta sarà perfetta per i nostri denti, o meglio per il loro colore.

Ovviamente non utilizziamola di frequente ma solo in modo occasionale perché il bicarbonato di sodio, insieme al limone, può causare problemi allo smalto dei denti.

Aceto di mele

Anche in questo caso il nostro rimedio arriva dalla cucina. È un prodotto completamente naturale che ci aiuta a sbiancare i denti. Bastano pochissime gocce in un bicchiere di acqua che utilizzeremo per fare i risciacqui. Teniamo in bocca sempre per un paio di minuti.

Ricordiamo, anche in questo caso, di non esagerare con l’utilizzo di questo metodo casalingo. Al massimo un paio di volte alla settimana. L’ideale sarebbe una.

Olio di oliva

L’olio che utilizziamo in cucina per condire gli alimenti è perfetto anche per sbiancare i denti. Ha un piccola acidità che possiamo utilizzare a nostro favore. Come lo utilizziamo? Mettiamone pochissimo su una garza sterile che andremo a frizionare su i denti.

Buccia d’arancia

L’ultima soluzione che ti proponiamo è l’utilizzo della buccia di questo agrume buonissimo. Il suo utilizzo? Basta strofinare la buccia ed il gioco è fatto. Questa consiglio non rovina in alcun modo lo smalto dei tuoi denti.

Ma come puoi fare se vuoi prolungare il bianco dei tuoi denti? Ovviamente saprai già moto bene che bisogna evitare alcuni tipi di frutta e verdura, il caffè, il tè e il vino rosso. E ricorda che avere un colore bianco candido non è sempre possibile!