Kristen Stewart compie 31 anni: i suoi look più iconici

Kristen Stewart domani, venerdì 9 aprile, spegne 31 candeline. L’attrice, che si è fatta conoscere per il ruolo di Bella Swan nella saga fantasy Twilight, è diventata una vera e propria icona di stile.

Infatti, oltre ad essere apprezzata come attrice, Kristen Stewart è sicuramente molto amata dai fan anche per i suoi continui cambi di look. In particolare, l’abbiamo vista cambiare molto spesso taglio di capelli, passando da una foltissima chioma castana a capelli cortissimi e coloratissimi.

Per festeggiarla, abbiamo deciso di proporvi alcuni tra i suoi look più iconici, sia per quanto riguarda l’abbigliamento che i tagli di capelli, assolutamente da copiare per la primavera 2021.

Kristen Stewart: icona da stile dalle mille acconciature

Come detto, l’attrice volto di film come On the Road, Biancaneve e il cacciatore e The Runaways, ha spesso cambiato taglio e stile per quanto riguarda l’abbigliamento. Ecco quindi quali sono, per noi, i suoi cinque look più iconici.

Kristen Stewart al festival del cinema di Venezia

Sul red carpet del festival del cinema di Venezia, nel 2019, in occasione della presentazione del film Seberg, di cui lei è protagonista, ha indossato una scintillate abito lungo rosa con maxi paillettes olografiche dalle forme floreali. L’attenzione, però, oltre che sull’abito, è incentrata sul make-up, caratterizzato da una spessa linea di eye-liner, e sui capelli, corti e leggermente rasati con maxi ciuffo.

Look sbarazzino ai Deuville American Film Festival

Kristen Stewart è in grado di passare da look super eleganti e formali ad outfit più casual e sbarazzini. In particolare, in occasione Deauville American Film Festival nel 2019, l’attrice ha sfoggiato un paio di short bianchi, abbinati ad un semplice crop top, sempre in bianco, e un blazer di Chanel. Anche qui, l’attenzione è soprattutto rivolta ai capelli, sempre corti, ma tinti di rosa pastello.

Look total white per la sfilata di Chanel

In occasione della sfilata di Chanel, per la collezione primavera-estate 2021 a Parigi, Kristen Stewart ha scelto un look più preppy, indossando uno splendido completo color panna, abbinandoci una camicia bianca, una cravatta nera e delle scarpe stringate con calzino bianco. Per quanto riguarda i capelli, qui la vediamo con un hairstyle più lungo, con un mix perfetto del suo colore naturale e del biondo.

Kristen Stewart, tutta l’attenzione è sul rossetto borgogna

Continuando a parlare di Chanel, in occasione del party alla beauty house della maison, Kristen Stewart ha catturato l’attenzione con un look piuttosto semplice, caratterizzato un completo gonna e cardigan black & white, canottiera a costine bianca e stringate con tacco laccate. Il focus, però, è concentrato sul make-up. L’attrice, infatti, oltre ad intensificare gli occhi con uno smokey eyes, ha scelto un rossetto borgogna per esaltare le labbra. Il risultato è assolutamente effetto “wow”.

Look girly alla cena pre Oscar

Kristen Stewart, per l’annuale cena prima degli Oscar al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, nel 2019, ha scelto un look molto girly, abbinando ad un cardigan con colletto rosa baby un mini gonna bianca con dettagli dorati e un paio di scarpe aperte in bianco e nero. Un look perfetto per lei, che come sempre ha optato per un hairlook sbarazzino con il maxi ciuffo a farla da padrone.

