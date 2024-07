Frangia in stile Birkin: sì, ma solo se hai queste caratteristiche

Molto spesso quando le donne decidono di cambiare il loro taglio di capelli è perché succede qualcosa di molto particolare nelle loro vite. C’è chi lo fa dopo la fine di una relazione e chi invece decide di farlo per festeggiare un nuovo progetto o qualcosa di nuovo e inaspettato.

Ma come possiamo essere alla moda ed essere sicure che quel determinato taglio, o frangetta, ci stia veramente bene? Ecco tutto quello che devi assolutamente conoscere per quanto riguarda la frangetta alla Birkin. Prendi nota prima di combinare un possibile guaio e pentirti amaramente di quello che hai fatto in un momento particolare che stavi vivendo.

Frangetta Birkin: cosa devi sapere prima di farla

L’estate è assolutamente nel suo picco massimo, manca pochissimo al mese di agosto, quello per eccellenza delle vacanze. E se vogliamo darci un taglio ai capelli, o meglio alla frangetta per sentirci nel mood estivo cosa possiamo fare? L’idea che tutte stanno copiando in questo momento è lo stile French Girl.

Parliamo della frangetta in stile Jane Birkin. Ma di che cosa si tratta? Tocca le ciglia, quindi non è particolarmente corta. Perfetta se abbiamo delle line morbide ma soprattutto richiede pochissima manutenzione. Sono già moltissime le influencer che hanno iniziato a mostrarla nelle fotografie.

In precedenza era apparsa sulle copertine di Vougue nel 2021. Ma come viene tagliata? Con le forbici in posizione verticale, è una base dello stile anni 70 che abbiamo visto essere tornato di grande moda. Non hai mai avuto la frangetta ed hai paura che non ti stia bene?

Prova facendoti tagliare alcune piccole ciocche sulla parte anteriore che ricadono sulla fronte. Questo è un piccolo inizio. In questo modo potrai capire sia come ti sta la frangetta che se è la soluzione migliore per il tuo taglio di capelli. Ricordati poi che ogni cambiamento ha bisogno dei suoi tempi.

Quindi prova e riprova a sistemarli e a giocare con loro. Non fare mai nulla di troppo affrettato perché potresti pentirti della tua scelta. È vero che i capelli ricrescono ma non così velocemente come vorremmo!

Stai pensando di tagliarti i capelli? Ecco quali sono i 5 taglia estivi dai quali prendere spunto oltre alla frangetta Birkin che è super di moda in questa stagione.