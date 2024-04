Breakup haircut, tagliarsi i capelli dopo la fine di una storia d’amore

Tagliarsi i capelli dopo una rottura, ecco i tagli di capelli suggeriti per affrontare al meglio questo cambio look!

Quando una storia d’amore arriva al capolinea, son tante le donne che decidono di cambiare look, e solitamente si parte dal taglio di capelli. Un fenomeno che si è diffuso così tanto negli ultimi anni tanto da essere definito breakup haircut, ovvero il taglio di capelli dopo una rottura.

La fine di una storia d’amore può comportare dei cambiamenti, ecco perché un nuovo taglio di capelli potrebbe essere un piccolo passo verso un nuovo capitolo della propria vita. Se ti ritrovi in questa situazione e desideri un cambio look, ecco alcuni suggerimenti in base alle tendenze del momento!

Tagliarsi i capelli dopo una rottura, gli haircut più in voga del momento

Il breakup haircut, inoltre, può rappresentare un modo per prendersi cura di se stesse e soprattutto per fare un cambiamento drastico nella propria vita, e i capelli potrebbero essere un buon punto di partenza. Che tipo di taglio scegliere? Ecco cosa ci dicono le tendenze del momento!

Se porti da sempre i capelli lunghi, potresti azzardare con un taglio corto come il pixie cut, un haircut di tendenza per la bella stagione. Perfetto per affrontare le calde giornate primaverili ed estive, è facile da gestire e in poco tempo avrai una chioma perfetta da sfoggiare.

Anche il long bob potrebbe essere un’opzione da prendere in considerazione, specialmente se hai capelli lunghi e scalati difficili da gestire. Un bob sarà molto più pratico per affrontare la primavera e l’estate! Scopri i 5 tagli di tendenza per la primavera estate.

Il cambio look non comporta solo un nuovo taglio, ma anche una nuova tonalità e, perché no, anche qualche sfumatura più intensa ed eccentrica. Per la bella stagione potresti osare con un red velvet hair, il rosso di tendenza che sta spopolando sempre di più tra le donne di tutte le età.

Anche un castano dai riflessi caldi potrebbe fare al caso tuo, specialmente se porti il biondo da diverso tempo! Lasciati ispirare dai colori di tendenza per la primavera estate. Dopo aver effettuato il tuo cambio look, non dimenticare di personalizzare la chioma con acconciature varie e facili da fare!

La coda bassa è protagonista della primavera estate, quindi se hai un taglio lungo opta per quella. In alternativa potresti optare per una piega effetto spettinato, ideale specialmente per chi ha i capelli corti. Non ti resta che scoprire tutte le tendenze dei capelli della primavera estate!