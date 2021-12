Il mistero di Lilibet Diana, la figlia di Meghan e Harry

Lo scorso giugno è nata Lilibet Diana, la secondogenita di Meghan Markle e del principe Harry. Nonostante siano passati sei mesi, non è stata mai mostrata in pubblico una foto ufficiale della piccola. E c’è chi sta maturando sospetti e parla apertamente di un vero e proprio mistero che aleggerebbe intorno alla bambina.

All’inizio si era pensato che i Duchi di Sussex fossero dei genitori molto attenti a mantenere la privacy di Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Magari non volevano fare lo stesso ”errore” fatto con il primogenito Archie, quando a nemmeno un giorno dal parto fu mostrato alle telecamere nella St George’s Hall del Castello di Windsor.

Le versioni sui motivi di questo mistero sono in sostanza due. C’è chi pensa che Meghan Markle e il principe Harry abbiano imparato ad apprezzare la privacy, e chi pensa sia solo una questione di tempo, che i genitori vogliano far montare l’aspettativa. Al contrario, mostrare la bimba, che è già ufficialmente entrata nella linea di successione, significherebbe far calare l’interesse verso di loro. Chissà quando decideranno di mostrare a tutti la pargoletta…