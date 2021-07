Lilibet Diana è entrata ufficialmente in linea di successione

La secondogenita di Harry e Meghan è stata finalmente inserita nell’elenco ufficiale dei Windsor sul sito web della famiglia reale. A distanza di quasi due mesi dalla nascita, avvenuta lo scorso 4 giugno, presso il Santa Barbara Cottage Hospital in California, il nome della piccola Lilibet Diana, ottava in linea di successione, è finalmente comparso sul sito della famiglia reale con un ritardo evidente rispetto alle tempistiche consuete.

Lilibet Diana entra ufficialmente in linea di successione

Ogni volta che un nuovo arrivato fa il suo ingresso nella famiglia dei Windsor, è consuetudine aggiornare la pagina del sitoweb, indicando il nome, il titolo e la sua posizione tra i membri reali. Ma, nel caso di Lilibet Diana, ci sono volute ben sette settimane prima che fosse registrata in linea di successione. Per nessuno dei bisnipoti della Regina, ci è mai voluto così tanto tempo: George, il figlio maggiore di Kate e William, fu registrato dopo appena due settimane, esattamente come Archie, il fratello maggiore di Lilibet.

Cosa si nasconde dietro il clamoroso ritardo

Ipotesi e congetture hanno animato i tabloid britannici nelle ultime settimane nel tentativo di scoprire le cause del clamoroso ritardo. Che la regina volesse ribadire la sua autorità di fronte ai duchi ribelli, o che il ritardo fosse frutto di qualche ingarbuglio burocratico, viene da chiedersi perché ci è voluto tanto tempo. Specialmente, “se tutto quello che occorre fare è premere un pulsante e inserire un numero diverso“, ha commentato Chris Ship.

Quando sarà il battesimo di Lilibet Diana

O forse dietro il mancato inserimento di Lilibet sul sito potrebbe nascondersi una motivazione tecnica. Infatti, essendo il sovrano inglese a capo della Chiesa Anglicana, per essere aggiunti alla lista occorre ricevere il battesimo con rito anglicano. Secondo le ultime indiscrezioni, Harry e Meghan avrebbero intenzione di battezzare la piccola a settembre, nel castello di Windsor, al cospetto della regina. Ma alcuni esperti ribadiscono che per i vertici della chiesa anglicana non esiste alcuna obbligatorietà di battesimo per essere ammessi alla linea di successione reale.