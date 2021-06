È nata la secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle. I duchi di Sussex hanno annunciato nella giornata di ieri, domenica 5 giugno, che venerdì 4 giugno alle 11.40 a Santa Barbara Meghan ha dato alla luce Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Per approfondire, ecco le ultime news direttamente dalla Royal Family:

Lilibet Diana, un nome che non passa inosservato

“È con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex, danno il benvenuto alla loro figlia” ha annunciato un portavoce della coppia. Il nome della bambina, lo avrete già intuito, è un doppio tributo. Infatti, la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle non porta solo il nome della madre di lui, la principessa Diana, ma anche quello della regina Elisabetta. Infatti, a sua maestà è stato affettuosamente dato dalla sua famiglia il soprannome Lilibeth.

La scelta dei nomi dati alla sorellina di Archie, primogenito dei duchi di Sussex, sembra voler dare l’idea che sia Harry che Meghan abbiano tutta l’intenzione di dimostrare affetto verso la sovrana. Inoltre, il ricordo di Lady D continua a vivere a distanza di 24 anni dalla sua morte.

“Il middle name è stato scelto ovviamente per onorare la sua amata nonna scomparsa, Diana Spencer”. Queste le parole del principe Harry e Meghan Markle. Il richiamo alla “Principessa del popolo”, inoltre, non fa che rimarcare come la donna sia stata allo stesso tempo un modello, ma anche un trauma irrisolto, per il più giovane dei figli di Carlo, come ha confessato proprio lui in alcune recenti interviste.

Gli auguri da parte della Royal Family e di Boris Johnson

La bambina, secondo quanto emerso, gode di ottima salute e pesa oltre tre chili. Anche Meghan sta bene ed entrambe sono già a casa. La royal family si è detta “felice” per la nascita di Lilibet Diana, che nasce senza un titolo ufficiale, nonostante sia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabeta II. Secondo una nota diffusa ad un’ora dalla notizia, la Regina, Carlo, William e Kata sarebbero “informati e felicissimi” della nascita della secondogenita dei Duchi del Sussex.

“Siamo tutti deliziati dalla felice notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie” si legge sul profilo di William e Kate, Duchi di Cambridge.

Anche il premier inglese Boris Johnson si è voluto congratulare con il principe Harry e Meghan Markel, attraverso Twitter: “Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita della loro figlia”.