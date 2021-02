La prima parola di Archie: ce la rivela Harry

L’apparizione del duca di Sussex a The Late Late Show di James Corden è andata in onda giovedì sera, prima dell’intervista di sua moglie Meghan con Oprah Winfrey il 7 marzo.

Il principe Harry è apparso in The Late Show al fianco del conduttore James Corden. I due hanno bevuto tè e mangiato scones girovagando per Los Angeles su un autobus a due piani (e a quanto pare era la prima volta di Harry sul popolare mezzo pubblico britannico). Il principe ha anche rappato durante la visita alla casa usata nella sit-com Il Principe di Bel Air.

In onda anche Meghan Markle, ma solo tramite videochiamata.

La prima parola di Archie: “Coccodrillo”

Il presentatore britannico e Harry hanno parlato di tutto, inclusa la prima parola di Archie: a quando pare il principino (anche se ora la famiglia si sta allontanando da Buckingham Palace) avrebbe detto “coccodrillo”. Siamo sorpresi, però, che non sia stata waffle: come quelli che Archie può fare grazie allo spassoso regalo della nonna, la Regina Elisabetta, per Natale. Una macchina per cuocere le cialde belga.

“Mio figlio ha più di un anno e mezzo, è isterico, ha una personalità incredibile, sta già mettendo insieme due, tre parole, sta già cantando canzoni. La sua prima parola è stata ‘coccodrillo’, tre sillabe“, ha detto fiero papà Harry a James Corden.

Le chiamate via Zoom dei royals

Non solo Meghan, però, è una fan delle videochiamate. Harry ha rivelato che anche la regina e il principe Filippo utilizzano Zoom: lo sanno usare “entrambi, così hanno visto Archie correre in giro. Ma mio nonno, invece di premere “abbandona la riunione” si limita a chiudere il laptop“.

I Sussex lontani dalla famiglia anche per Archie

Il duca e la duchessa di Sussex, che stanno aspettando il loro secondo figlio, si sono trasferiti negli Stati Uniti lo scorso marzo con il loro figlio di un anno Archie dopo essersi ritirati dai doveri reali. Buckingham Palace ha confermato la scorsa settimana che Harry e Meghan non torneranno a essere membri della famiglia reale.

Harry e James Corden hanno parlato anche di questo. “È stato un passo indietro, non delle vere dimissioni. Era un ambiente molto difficile, come molte persone hanno visto. Sappiamo tutti come può essere la stampa britannica, e stava distruggendo la mia salute mentale”, ha rivelato candidamente il principe.