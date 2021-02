L'intervista da Oprah di Meghan e Harry

Il momento è arrivato: Meghan Markle e il principe Harry faranno la loro prima intervista televisiva dall’annuncio del ritiro dal ruolo di membri senior della Famiglia Reale britannica. A condurre il colloquio non proprio intimo (dato che l’intervista avrà sicuramente grande risonanza) sarà nientemeno che Oprah Winfrey.

Harry e Meghan, che mantengono i titoli di Duca e Duchessa del Sussex, non hanno più bisogno di ottenere il permesso della Regina per parlare candidamente con i media. Quindi, quella con Oprah sarà un’intervista “fuori da Palazzo”.

Harry e Meghan non devono chiedere il permesso a Palazzo

Una fonte reale ha spiegato a Entertainment Tonight che “il Duca e la Duchessa non sono più membri attivi della famiglia reale e quindi qualsiasi decisione che prendono in merito agli impegni con i media è una loro scelta. Come membri non partecipi della Famiglia Reale, non hanno alcun obbligo di informare Buckingham Palace di tali piani“.

I Sussex parleranno di tutto, ma proprio tutto

Non è noto a questo punto se Meghan e Harry abbiano fatto sapere in anticipo alla Famiglia Reale di aver accettato un colloquio con Oprah Winfrey. L’intervista di 90 minuti, che andrà in onda su CBS domenica 7 marzo, sarà una conversazione “a tutto tondo”. Di parlerà di tutto, quindi, dal matrimonio, alla maternità, alla filantropia, a come Meghan sta gestendo la vita sotto i riflettori, secondo quanto riporta CBS.

Un tete-à-tete tra Meghan e Oprah

Deadline ha riportato in anteprima che saranno Meghan e Oprah a condurre la prima parte dell’intervista, mentre Harry si unirà solo nell’ultima parte dello speciale televisivo. I Sussex insieme “parleranno del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle loro speranze e sogni futuri per la loro famiglia in espansione”.

Parleranno anche del nuovo royal baby?

A San Valentino, Meghan e Harry hanno annunciato che aspettano il loro secondo figlio. “Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello maggiore. Il duca e la duchessa del Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio“, ha detto il loro portavoce, ma la coppia non ha ancora rivelato il giorno della nascita.