Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della vita di Harry, il rapporto tra i due fratelli sembra essersi deteriorato. Da compagni inseparabili di avventura, Harry e William si trovano ora su due continenti diversi, separati da un’incolmabile distanza. Una distanza che non ha tanto a che fare con l’oceano che li separa, quanto con due diverse e opposte visioni della monarchia britannica.

Harry e Meghan privati dei loro patronati: è ufficiale!

A distanza di quasi un anno dalla Megxit, la Regina ha deciso di rimuovere definitivamente Harry e Meghan dai loro incarichi, dopo che essi hanno confermato la loro rinuncia allo status di membri senior della Famiglia Reale. Nello specifico, Harry e Meghan sono stati ufficialmente privati dalla Regina dei loro titoli di patroni e con essi di una serie di attività che gli erano state affidate in quanto membri della Royal Family. A dare l’annuncio è stato Buckingham Palace con una nota in cui precisava che Elisabetta II ha comunicato la sua decisione dopo una conversazione con il duca di Sussex.

William sarebbe sconvolto dalla risposta (un po’ irriverente) di Harry e Meghan

In risposta al comunicato di Elisabetta II, Harry e Meghan hanno rilasciato una loro dichiarazione, il cui tono non è stato da tutti apprezzato (William compreso, pare).

“Come evidenziato dal lavoro svolto nell’ultimo anno, il Duca e la Duchessa di Sussex rimangono impegnati nel loro dovere e servizio verso il Regno Unito e verso tutto il mondo, offrendo il loro continuo supporto alle organizzazioni che hanno rappresentato indipendentemente dal ruolo ufficiale. Noi tutti possono vivere una vita di servizio. Il servizio è universale“, hanno replicato Harry e Meghan tramite il loro portavoce.

A quanto pare, la dichiarazione di Harry e Meghan avrebbe sconvolto alcuni membri della Famiglia Reale, incluso il fratello di Harry, il principe William. Secondo il Sunday Times, William è “davvero triste e sinceramente scioccato” dalla dichiarazione, che un’altra fonte vicina alla famiglia reale ha descritto come “petulante e offensiva per la Regina“. Secondo Page Six, William non sarebbe il solo a essere scioccato. Anche gli altri membri della Famiglia Reale sono “sbalorditi”, non solo dal fatto che Harry e Meghan abbiano risposto pubblicamente alla dichiarazione di Buckingham Palace, ma anche dal tono della dichiarazione.