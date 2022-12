William nel mirino di Harry e Meghan: l’incredibile accusa nella serie Netflix

Il principe William al centro di un ruvidissimo capitolo della serie Netflix Harry e Meghan, già pietra dello scandalo per Buckingham Palace: i duchi di Sussex lanciano una pesantissima accusa contro la Royal family che avrebbe fatto qualcosa di indigesto nei loro confronti. E c’entrerebbe proprio il primogenito di Carlo III e Lady Diana.

La nuova accusa di Harry e Meghan a William e alla Royal family

Che la serie Netflix che porta i loro nomi non fosse certo una passeggiata di salute per i Windsor era un dato di fatto noto già prima della sua uscita. Ma il titolo Harry e Meghan non smette di riservare (amare) sorprese per Buckingham Palace e stavolta nel mirino finisce proprio lui, l’erede al trono William.

Il principe del Galles sarebbe indicato dai Sussex, anzitutto dal fratello Harry, come colui che la Corona cercherebbe da sempre di tutelare anche a costo di “mentire”. Mentre lui, “secondo” in tutto e persino nel cuore della Royal family, sarebbe stato sempre costretto a non avere la stessa cornice di protezione da parte dei suoi nobili congiunti.

Se la prima parte della serie Netflix vi aveva già creato dipendenza, non potete non tuffarvi nella seconda dal 15 dicembre: è proprio in questa, infatti, che si concentra la spinosa questione “William” e che vede Harry e Meghan scagliarsi in modo più feroce contro la famiglia reale inglese.

Nonna Elisabetta II non può più farci nulla, ma pare che neppure re Carlo, furioso per le recenti affermazioni contenute nella serie, sia più in grado di arginare lo scandalo: stavolta i Sussex l’avrebbero fatta così grossa da essere “bannati” a vita da ogni sfera del palazzo.

Secondo il principe Harry, i Windsor sarebbero stati sempre “felici di mentire per proteggere William”, ma “non di dire la verità su di noi”, intendendo che i royal avrebbero persino incaricato qualcuno per diffondere menzogne sul suo conto e su Meghan Markle per minare la relazione (impedendo che arrivassero all’altare) e la loro futura partenza per gli States. Una situazione che avrebbe visto la duchessa crollare in lacrime in una immagine choc.

Le accuse sono pesantissime e sono il peggior regalo di Natale che re Carlo potesse ricevere. Parole così velenose da oscurare persino l’immagine solare e serena che il re la consorte Camilla hanno provato a dare della monarchia con la prima cartolina natalizia da sovrano. Il guastafeste, ancora una volta, avrebbe un solo nome: Harry.