La prima cartolina di Natale di Carlo da re (con Camilla) delude il Regno...

Carlo III si appresta a festeggiare il suo primo Natale da re, ma la cartolina scelta per l’occasione, contenente il messaggio di auguri del sovrano e della moglie Camilla, è già dichiarata un flop. I tempi della regina Elisabetta sono ormai morti e sepolti, dicono alcuni, e anche questa scelta – per tanti non proprio azzeccatissima – lo dimostrerebbe…

Cosa (non) c’è nella prima cartolina di Natale di re Carlo III

Re Carlo III ha preso una decisione per la sua prima cartolina di Natale da sovrano che per alcuni odora già di passo falso. Una gaffe? Non esattamente, perché pare che il monarca e la regina consorte Camilla abbiano attentamente valutato la realizzazione della “Christmas card” reale

Foto Instagram | @theroyalfamily – Cartolina di Natale di Carlo e Camilla

La prima immagine della cartolina di Natale di Carlo re contiene il consueto messaggio di auguri per le festività, ma non sarebbe passato inosservato un dettaglio: la foto.

Buckingham Palace avrebbe incassato non poche critiche dopo la diffusione dello scatto che mostra al mondo gli auguri del re, e per un preciso motivo: non ha nulla che richiami graficamente il Natale.

Neppure la foto scelta per l’occasione dal sovrano e dalla moglie simboleggia minimamente l’atmosfera di questo particolare periodo dell’anno, motivo per cui è già considerata una vera e propria delusione per il Regno Unito.

La foto del nuovo sovrano inglese e della consorte Camilla sarebbe stata scattata in Scozia il 3 settembre scorso, pochi giorni prima della morte della regina Elisabetta II. In un momento, quindi, non proprio a tema.

L’istantanea ritrae il re e la regina consorte sorridenti, ma non ha alcun riferimento al clima natalizio che ci si sarebbe aspettati dalla consueta cartolina della monarchia.

Non è chiaro il perché di questa scelta. Secondo alcuni, la proverbiale diplomazia di re Carlo (che farebbe da collante a una quotidianità densa di stranezze) avrebbe influito in modo decisivo sull’uso di quella foto che non ha niente di “festoso”.

Il sovrano, da sempre attento a non urtare la sensibilità dei credenti di altre religioni, avrebbe optato per un’immagine neutrale senza simbologie natalizie così da non offendere nessuno. Ottenendo però un risultato inaspettato e facendo storcere il naso ai suoi sudditi. Il tutto mentre ora sembrerebbe avere ben altre grane tra i piedi: ancora una volta, il figlio Harry lo ha fatto infuriare e a palazzo ci sarebbe davvero ben poco da festeggiare…