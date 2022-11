Le rivelazioni più strane sulla vita domestica di Carlo dalla nuova biografia reale

C’è un libro pronto a svelarci qualcosa di inedito sulla storia privata di re Carlo III! Si tratta della nuova biografia The King: The Life of Charles III in cui l’esperto reale Christopher Andersen porta a galla strane rivelazioni sulla vita domestica del sovrano, raccontando in dettaglio alcune delle abitudini più assurde del primogenito della regina Elisabetta II…

Re Carlo III: quelle strane abitudini da far saltare sulla sedia…

Foto Instagram | @theroyalfamily – Camilla e Carlo

Oltre all’essere incline alle gaffe come il padre Filippo (qui il primo scivolone da re), il nuovo sovrano inglese avrebbe delle manie che lo seguirebbero in ogni spostamento. Strane abitudini che, secondo quanto emerso nella nuova biografia sul primogenito di Elisabetta II, lo accompagnerebbero nella vita domestica di tutti i giorni e persino all’estero!

Nel suo libro sul re, Andersen sostiene che Carlo III non si separi mai da alcuni oggetti e che, per questo suo attaccamento singolare, li porti con sé durante i suoi viaggi. Un modo come un altro per sentirsi sempre a casa…

Tra le strane rivelazioni c’è quella riguardante… la tavoletta del water! Il sovrano ne avrebbe una personale che puntualmente inserisce nei bagagli. Un elemento di cui, secondo alcuni, non riuscirebbe proprio a fare a meno.

Di primaria importanza nella vita quotidiana di re Carlo, dietro le quinte dell’immagine da copertina che lo vede, impeccabile, a tenere le redini del suo regno, ci sarebbe anche la questione carta igienica: a palazzo soltanto una marca sarebbe ammessa perché la preferita di Charles: Kleenex Velvet.

Tra gli oggetti piuttosto bizzarri che costellano la storia privata di Carlo ci sarebbero anche le sue vaschette per il ghiaccio sempre presenti in valigia. Il motivo? Il re avrebbe ereditato questa abitudine dalla madre, che pare non amasse il rumore dei cubetti quadrati di ghiaccio dentro il bicchiere. Per questo, avrebbe risolto il problema e eliminato il fastidio a modo suo così da non doverli avere nei suoi drink…

C’è un altro oggetto curioso che molti non conoscono e che sarebbe il preferito di re Carlo su tutti: il suo inseparabile peluche. Si tratterebbe di un orsacchiotto da cui non si separa mai sin dall’infanzia. Sarebbe così prezioso per lui da aver scelto di destinare un cameriere ad hoc per prendersene cura. Ogni volta che avrebbe richiesto una “manutenzione” per l’usura del tempo, si legge nella biografia di Andersen, Carlo l’avrebbe presa quasi come se uno dei suoi figli si fosse sottoposto a un intervento… con molta apprensione!

E che dire delle abitudini a tavola? Il sovrano avrebbe uno chef personale che prepara piatti soltanto per lui. A differenza di tutti gli altri membri della Royal Family, il re avrebbe pretese particolari che soltanto il suo cuoco di fiducia sa soddisfare… Pare che salti il pranzo, ma a cena tutto deve essere come lui comanda.