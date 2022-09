La clamorosa gaffe di re Carlo III durante la proclamazione, anche Camilla...

La gaffe di re Carlo III dopo la morte della regina Elisabetta II diventa virale e mette in imbarazzo persino sua moglie, Camilla. Durante la proclamazione succede l’impensabile e l’errore non passa inosservato (così come lo sguardo della neo regina consorte che sembra chiedere aiuto)…

Re Carlo parte… con il gesto sbagliato: gaffe durante la proclamazione

Tra le maglie del rigido protocollo di Buckingham Palace per la proclamazione del nuovo re Carlo III non è passata inosservata la clamorosa gaffe del sovrano. Poche ore dopo la morte della madre, la regina Elisabetta II, il primogenito che prende le redini del Regno si è trovato a gestire nel modo sbagliato un particolare momento della cerimonia. Finendo per mettere in imbarazzo persino l’imperturbabile Camilla…

Foto Shutterstock | Peter Rhys Williams

Un video del sipario imbarazzante è diventato virale sui social, e mostra re Carlo in procinto di firmare l’atto ufficiale di proclamazione a nuovo monarca d’Inghilterra non prima di aver fatto un cenno nervoso ai suoi assistenti per liberare la scrivania. Peccato che la stessa fosse stata preparata in modo impeccabile e seguendo un preciso protocollo, ma lui no, non voleva tra i piedi calamaio e portapenne. Che furono regalo di William e Harry e che erano oggetti assolutamente previsti nella cerimonia, così come posizionati dallo staff…

Start as you mean to go on. pic.twitter.com/2dsb150Z0s — Sketchaganda (@sketchaganda) September 10, 2022

Lo sguardo di Camilla alle sua spalle, quasi a chiedere aiuto a qualcuno dietro le quinte, ha finito per incorniciare di imbarazzo il momento più importante del regno di Carlo.

Pochi secondi dopo, il re protagonista di una seconda clip in cui mostra letteralmente “i denti” ai suoi assistenti che non hanno immediatamente fatto quello che voleva.

Signalling at an aide through clenched teeth to move something out of his way pic.twitter.com/SSe8j8VeUz — Emma Devlin (@theactualemma) September 10, 2022

Una partenza da dimenticare, proprio come il suo compleanno…