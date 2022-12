Re Carlo furioso con Harry per la serie Netflix: la drastica decisione

Buckingham Palace in fermento prima dell’uscita del libro del secondogenito di Lady Diana, Spare, ma c’è un altro terremoto che ora sta scuotendo il palazzo e il cuore della Royal family e che sembra aver portato la monarchia inglese a un decisivo cambio di rotta. Stavolta re Carlo III è furioso con Harry e la sua decisione sarebbe drastica. Cosa sta succedendo? Ve lo raccontiamo subito…

Re Carlo e la decisione drastica per escludere Harry

Foto Instagram | @harry_meghan_daily @monarchie.britannique – Harry e Re Carlo III

Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi e ora che la serie Netflix Harry e Meghan è in streaming in tutto il mondo il dramma è realtà: re Carlo III sarebbe furioso con il secondogenito per la nuova valanga di dichiarazioni sconcertanti sulla Royal family e sulla Corona inglese, un altro affronto alla memoria della nonna, regina Elisabetta II, che sembra fare da strappo definitivo.

Il sovrano avrebbe deciso di escludere totalmente il figlio da ogni prossimo evento a Londra, incoronazione compresa. Avete capito bene: per punire l’indomabile principe, il padre avrebbe scelto di troncare ogni rapporto, anche di natura istituzionale, e di impedire che raggiunga il Regno Unito in occasione della cerimonia solenne che lo vedrà prendere le redini del trono dopo la morte di Sua Maestà.

Dopo aver visto l’immagine choc di Meghan Markle nella serie, ora Buckingham Palace trema per le prossime rivelazioni che andranno in onda dal 15 dicembre. Parole come lame, secondo chi ha visto l’anteprima, che porteranno la famiglia reale a una reazione senza precedenti.

Non è chiaro cosa accadrà e se stavolta Camilla, come in passato, riuscirà a metterci una pezza, ma quel che è certo è che il principe Harry sta seriamente provando i nervi – già tesissimi – della monarchia.

Secondo le ultime accuse piovute dal Regno Unito, i duchi di Sussex starebbero muovendo pedine scomodissime con il solo scopo di rovesciare la Corona. Occhi puntati sul tempismo dell’uscita della serie che racconta la loro storia, nuda e cruda lontano dai filtri dei protocolli di corte: Harry e Meghan avrebbero deciso di farla trasmettere proprio quando i principi del Galles, William e Kate, hanno avviato la loro visita ufficiale negli Stati Uniti. Ora la tempesta sembra soltanto all’inizio…