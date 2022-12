Tutto quello che devi sapere sulla serie Harry & Meghan di Netflix

La serie Netflix Harry e Meghan ha dato scandalo fin dal primo secondo di teaser, e tanti sono pronti a scommettere che il debutto del titolo in streaming, dal prossimo 8 dicembre, scatenerà un terremoto definitivo a Buckingham Palace. Anzitutto per il tempismo con cui viene annunciato l’attesissimo documentario sui Sussex: proprio quando i principi del Galles, William e Kate, volano negli States per un viaggio che, già dopo il decollo, avrebbe il sapore amaro dell’ennesima freccia al veleno…

Harry e Meghan, la serie Netflix della discordia…

La serie Netflix Harry e Meghan sta per uscire e ha già aperto una voragine di polemiche. I duchi di Sussex protagonisti in un documentario che, già dal teaser, si annuncia esplosivo e capace di dare la mazzata definitiva alla popolarità di William e Kate oltreoceano.

Foto Instagram | @netflixit – Meghan, William e Kate

Il titolo sarebbe già sulla strada giusta per conquistare il primato di serie più vista al mondo, con quasi due milioni di visualizzazioni in mezza giornata per il minuto e 12 secondi rilasciati dalla piattaforma come promo super succulenta.

Cosa vedremo? Di tutto: dall’alba dell’amore tra il principe Harry e l’ex attrice di Suits alle nozze più osservate del pianeta, passando per la nascita di Archie e Lilibet. Insomma, un mosaico di immagini inedite che, come sottolineato dallo stesso secondogenito di Lady Diana, aprono le porte sul dietro le quinte delle loro esistenze sempre in copertina.

“Nessuno sa cosa succede nel privato…” dice una voce narrante prima di focalizzarsi sull’immagine di Harry, e l’appetito del gossip corre già a possibili rivelazioni da urlo prima che esca il libro del principe, Spare, già fonte di grandi preoccupazioni per papà Carlo III & Co.

“La serie – rivela Hello sull’anteprima – esplora i giorni clandestini del loro primo corteggiamento e le sfide che li hanno portati a sentirsi costretti a fare un passo indietro rispetto ai loro ruoli a tempo pieno nella Royal Family“. Oprah Winfrey part two? Forse…

Oltre al fatto che questo documentario sui Sussex viene annunciato proprio quando William e Kate sono negli Stati Uniti – e già questo apparirebbe come un sabotaggio in piena regola -, c’è un’altra nota che vogliamo sottolineare… l’avete intuita?

La serie Harry e Meghan sembra quasi voler chiudere in un cassetto, una volta per tutte, le speculazioni degli ultimi giorni sul presunto tradimento di Meghan Markle ai danni del marito, compresa quella sconvolgente voce che darebbe Harry come impegnato con una amante da cui aspetterebbe persino un figlio… Ma quanto c’è di vero?