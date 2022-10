Principe Harry, perché il suo libro in arrivo preoccupa i Royal già dal titolo

Non bastava l’intervista esplosiva di coppia a Oprah Winfrey, il principe Harry rincara (forse) la dose con un libro dal titolo scottante. Scare (letteralmente “ricambio”, qualcosa “di scorta”) uscirà il prossimo 10 genbaio e preoccupa i Royal ancora prima di arrivare nelle librerie…

Cosa contiene Scare, il libro di Harry che fa tremare (ancora) i Royal

Foto Shutterstock | Bart Lenoir

L’annuncio ufficiale della casa editrice a cui è affidata la pubblicazione della biografia del duca di Sussex, secondogenito del re Carlo III, è da acquolina alla bocca.

“Siamo lieti di annunciare la straordinaria ed emotivamente potente storia personale del principe Harry“, ha scritto la Penguin Random House di New York in un tweet, spiegando come il libro sarà destinato a lasciare il segno.

Già dal titolo, Scare, che suona come una rivincita al senso di una storia da molti percepita come “secondaria” rispetto a quella del primogenito di Diana e futuro re, William.

Dalla morte della madre, la principessa del Galles, quando era bambino, alla decisione di lasciarsi alle spalle protocolli e garanzie nel cuore di Buckingham Palace per amore di Meghan Markle, il memoir di oltre 400 pagine promette di raccontare tutto dal punto di vista di Harry “con la sua onestà cruda e senza fronzoli“. Affronterà il suo presunto percepirsi come “ruota di scorta” della Corona? Secondo alcuni sì, e il titolo avrebbe già innescato notevoli preoccupazioni a palazzo…