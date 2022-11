Quanto è vera la storia del tradimento di Meghan?

Il presunto tradimento di Meghan Markle a Harry è la questione dell’anno nelle cronache rosa di mezzo mondo. Ma quanto c’è di vero dopo il lancio del magazine In Touch in cui si parla di una misteriosa fonte portatrice di questo clamoroso scoop? A palazzo tutto tace e pure oltreoceano, dove il duca di Sussex sembra non aver rotto un silenzio denso di interrogativi che va avanti ormai da giorni.

Il tradimento di Meghan a Harry? Ecco cosa sappiamo (per ora)

Foto Shutterstock | FiledIMAGE – Meghan Markle

Da giorni il mondo non parla d’altro: Meghan Markle ha tradito davvero il principe Harry? Secondo quanto riportato dalla stampa d’oltreoceano, dove i duchi di Sussex si sono trasferiti ormai tempo fa lasciando per sempre i fasti di Buckingham Palace, la bomba sarebbe reale.

Il matrimonio dei Sussex sarebbe sull’orlo del divorzio e il presunto amante della duchessa sarebbe nientemeno che una guardia del corpo famosa. Il suo nome sarebbe Chris Sanchez, ex 007 per circa 14 anni al servizio degli uomini più potenti del pianeta, da Bush a Obama.

Quanto c’è di vero in questa storia? Nulla. Almeno ufficialmente. Il secondogenito di Carlo e Diana non ha proferito verbo sulla questione (lo farà nel prossimo libro?) e attualmente stiamo parlando soltanto di gossip privi di conferma o smentita. Quindi nulla più di un rumor che potrebbe essere stato inventato di sana pianta.

Certo, la coloritura data dal “come” Harry avrebbe scoperto di essere stato tradito sembrerebbe dare al racconto una cornice di verosimiglianza, ma non è detta l’ultima parola. Il principe avrebbe appreso dell’assenza della moglie dopo una chiamata dalla scuola di Archie: nessuno sarebbe andato a prenderlo dopo le lezioni, e quel “nessuno” sarebbe stata proprio Meghan.

Quante volte si è detto che tra i due fosse quasi finita? Per ora, dagli States arrivano foto dei due coniugi insieme felici e sorridenti, come se nulla fosse. Non è chiaro se si tratti di scatti non troppo recenti, e quindi antecedenti alla bomba sganciata da In Touch, perciò è davvero impossibile dire con certezza che la favola è sfumata.