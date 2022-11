Meghan Markle, bomba sul matrimonio con Harry: “L’ha tradito”, cosa sta succedendo

Bomba sulle nozze tra Meghan Markle e Harry: inaspettatamente arriva una notizia che fa il giro del mondo e che, secondo i tabloid, sarebbe pronta a distruggere tutto… Ecco cosa starebbe succedendo all’ombra della Royal Family.

Meghan Markle e Harry sull’orlo del divorzio? La bomba sulle nozze

Foto Shutterstock | lev radin – Meghan e Harry

Secondo le ultime roventi indiscrezioni rilanciate dai tabloid americani, le nozze dei duchi di Sussex sarebbero prossime al collasso. Meghan Markle e Harry (il cui libro in arrivo preoccuperebbe parecchio la famiglia reale) sarebbero sull’orlo del divorzio e il motivo sarebbe scioccante.

Le ombre si addensano intorno al matrimonio dei Sussex e sarebbero pesantissime. Il gossip più scottante del momento parla di un “tradimento” e di un “possibile addio” definitivo tra il secondogenito del re Carlo e sua moglie, ma non ci sarebbe ancora conferma.

Nonostante si tratti di rumors, la questione inonda le cronache rosa di ogni angolo del pianeta e sembra insinuarsi con prepotenza tra le pagine scandalistiche legate alle dinamiche della Royal Family. Un vero e proprio terremoto che potrebbe persino oscurare il ricordo del disastroso divorzio tra Carlo e Lady Diana.

“La duchessa di Sussex ha tradito Harry” riportano i tabloid di mezzo mondo, e spunta anche il modo in cui lui avrebbe scoperto tutto. Identità del presunto amante compresa…

L’uomo con cui Harry sarebbe stato tradito sarebbe Chris Sanchez, guardia del corpo nei servizi segreti per circa 14 anni e con una carriera importante come bodyguard di personalità eccellenti della politica (da Bush a Obama). Un anonimo avrebbe svelato la presunta relazione clandestina e Harry avrebbe smascherato il tradimento come se si trattasse della trama di una soap.

Il duca avrebbe ricevuto la chiamata dalla scuola frequentata dal loro primogenito, Archie, perché nessuno si sarebbe presentato per riprenderlo al termine delle lezioni. Precipitatosi sul posto, Harry avrebbe scoperto l’assenza di Meghan Markle che, sosterebbe l’anonimo, avrebbe “perso” la bussola mentre era in compagnia dell’amante.

Ma ci sarebbe di più: quel giorno sarebbe andata in scena una sfuriata pubblica in cui la stessa duchessa avrebbe esplicitamente urlato le sue intenzioni: divorziare al più presto. Verità o fantasia? Non resta che attendere la prossima puntata…