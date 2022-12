Meghan Markle in lacrime: l’antipasto esplosivo della serie la mostra così

Un’immagine esplosiva della duchessa di Sussex irrompe sulle cronache attraverso il nuovo trailer choc rilasciato da Netflix in vista dell’uscita della serie Harry e Meghan, prevista per l’8 dicembre 2022. Meghan Markle crolla in lacrime e fatica ad asciugarsi il viso quando racconta qualcosa che rischia di scuotere il mondo e la stabilità di Buckingham Palace…

Meghan in lacrime nella serie Netflix: cosa sta succedendo

Vi abbiamo parlato del teaser bomba sulla serie Netflix Harry e Meghan, che narra la storia dei Sussex dietro le quinte dei fasti di Buckingham Palace e della loro decisione di dire addio allo status nella Royal Family.

Ma c’è un frammento esplosivo che ora sta facendo tuonare indiscrezioni in tutto il mondo e che riguarda un’immagine choc della duchessa in lacrime, preda di un pianto disperato, davanti alle telecamere del documentario in cui si parla del suo rapporto con i parenti del marito, principe Harry…

Foto Instagram | @netflixit – Meghan in lacrime

Mentre intorno infuriano venti di gossip sconvolgenti sul presunto tradimento tra coniugi, la sequenza choc di Netflix arriva dritta al cuore di milioni di persone incollate davanti agli schermi per capire cosa vedranno attraverso l’ultimo sconcertante antipasto della serie.

“Ero terrorizzata“, ha raccontato Meghan Markle al fianco del suo Harry, asciugandosi il volto a fatica nel fiume di parole che profuma di rivincita e rivelazione inedita. Meghan e Harry si confessano e rivelano perché hanno detto addio a Londra e ai protocolli di Casa Windsor: “Ho capito che non l’avrebbero protetta“, “Non volevo che la storia si ripetesse“, sono solo alcune delle frasi bomba pronunciate da Harry nel ripercorrere l’uscita di scena dopo aver preso coscienza dei presunti pericoli che sua moglie avrebbe corso restando a palazzo. E il ricordo va a Lady Diana e a quel tritacarne di attenzioni e gossip che finì per schiacciarla sotto il peso di una popolarità sempre più ingestibile.

Nel trailer intravediamo anche una frase sibillina del secondogenito di re Carlo III: “Nessuno conosce tutta la verità, soltanto noi“. Nell’aria c’è già odore di strappo totale con i Royal, a pochi passi dalla pubblicazione del libro di Harry che preoccupa la famiglia reale già dal titolo…