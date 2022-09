Regina Elisabetta II morta, sovrana più longeva d’Inghilterra

La regina Elisabetta II d’Inghilterra è morta oggi, entrando definitivamente nella storia grazie al suo record di longevità. Infatti il suo Regno è stato, finora, il più lungo nella monarchia britannica essendo ascesa al trono all’età di 26 anni, il 6 febbraio 1952. Il piano top secret chiamato Operazione London Bridge in relazione alla morte della regina è stato dunque messo in atto, con buona pace di chi vedeva in Elisabetta un essere ”immortale”.

Elisabetta II morta: una vita (lunga) al comando

Se n’è andata uno dei simboli stessi del Regno unito, nata il 21 aprile 1926 e ascesa al trono dopo la morte del padre Giorgio VI, la regina d’Inghilterra Elisabetta II venne incoronata ufficialmente il 2 giugno 1953, presso l’Abbazia di Westminster. Salda al comando per tutta la sua vita, non volle cedere il potere all’erede Principe Carlo nemmeno dopo i festeggiamenti del Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno.

Dal carattere di ferro, pare anche che abbia anche più volte agito per nascondere la sua ricchezza privata per evitare che andasse nelle mani di eredi poco stimati. D’altronde va detto che a Buckingham Palace ne ha visti di tutti i colori, in tanti anni.

Foto Getty Image

Non ultima la morte di Lady Diana, l’arrivo di Meghan Markle e le divergenze tra le due famiglie dei nipoti William e Harry, duchi di Cambridge e i duchi di Sussex. Insomma acqua agitate nella Royal Family ce ne sono state tante, ma lei ha sempre saputo come quietare tutti.

Amata dai sudditi e riconosciuta in tutto il mondo come Sovrana simbolo d’Inghilterra, ha saputo come comunicare la sua presenza, anche alle nuove generazioni. Infatti una delle ultime foto della regina la ritrae raggiante con due cavalli bianchi, un ritratto postato sui social in occasione dei suoi 96 anni.

Il matrimonio con il Principe Filippo

Foto Getty Images

La storia d’amore di Elisabetta II con il Principe Filippo fu lunga e favolosa, tanto da far sognare tutti i sudditi inglesi e non solo. I due si sposarono il 20 novembre 1947, quando lei aveva solo 21 anni, e il matrimonio durò oltre 73 anni.

Foto Getty Images | Yui Mok – WPA Pool

Dopo la morte del Principe Filippo suo consorte, il 9 aprile 2021, la regina aveva perso un po’ della sua serenità, anche dopo un altro lutto doloroso agli inizi del 2022, che aveva aumentato la sua solitudine, ma era sempre rimasta saldamente al comando, fino a oggi, giorno della sua morte.

Gli ultimi giorni di Regno di Elisabetta II

Foto Getty Images | Paul Edwards – WPA Pool

Nella giornata dell’8 settembre 2022 i medici avevano lanciato la notizia dell’aggravamento delle sue condizioni di salute. La sovrana si era già mostrata in pubblico più fragile del solito in occasione del passaggio di consegne a capo del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss. Tutta la famiglia, in seguito all’allarme lanciato dai medici si era catapultata nella residenza scozzese di Balmoral, dove la Queen risiedeva. Ora che la regina Elisabetta è morta, toccherà al Principe Carlo prendere le redini della monarchia.