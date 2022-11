5 fatali errori make-up che facciamo (spessissimo) in inverno

Per una devota beauty addicted il suo amore per il make-up è sempreverde, eppure nella stagione invernale vi sono degli errori sul tema da evitare ad ogni costo. Sì, anche a discapito delle maggiori e più stuzzicanti tendenze make-up dell’autunno/inverno.

Come dovrebbe cambiare il make-up in inverno?

Foto Pinterest | vmagazine

Vediamo insieme quali sono i più comuni e, quindi, come non abbandonare la propria passione per il make-up con l’arrivo del freddo mettendo al primo posto la salute dell’epidermide.

1. Non mettere la crema idratante prima del make-up

Le temperature poco indulgenti, così come gli agenti atmosferici, tendono a mettere in ginocchio la salute della pelle inaridendola ed irritando terribilmente la più sensibile. Ecco perché bisognerà modificare la propria skincare routine, prediligendo prodotti dalle formule più nutrienti: bypassare o dimenticare il passaggio dell’idratazione è severamente vietato 365 giorni l’anno ma ancor di più in inverno, quando la crema idratante deve inoltre fungere da “schermo protettivo”.

2. Non cambiare il fondotinta

Per gli stessi motivi sopraelencati, a prescindere da quale tipologia di pelle si possieda, sarebbe bene cambiare il proprio fondotinta. E no, non parliamo semplicemente di sostituire la nuance adatta alla versione abbronzata di noi stessi, bensì di preferire formule più ricche e che possano contribuire ad idratare la cute più o meno intensamente.

3. Esagerare con la cipria

Proseguendo sul medesimo filone, anche esagerare con la quantità di cipria in inverno potrebbe aggravare la situazione di secchezza dell’epidermide: una buona soluzione potrebbe essere quella di limitare il suo utilizzo alla cosiddetta zona T o, comunque, limitarne l’utilizzo senza strafare con il baking per una perfetta base make-up.

4. Utilizzare una terra calda

Con l’avvento della stagione fredda è definitivamente giunto il tempo di farsene una ragione, almeno per ora: quell’estivo colorito ambrato è momentaneamente da congedare, perciò ricorrere a terre abbronzanti eccessivamente calde e luminose costituirebbe di certo una nota stonata sul volto, non convenite?

5. Applicare rossetti liquidi sulle labbra secche

Lo scrub fai da te è il nostro migliore alleato sempre, a maggior ragione quando sulle labbra a regnare sono le tanto odiate pellicine: prestare loro un momento dedicato all’esfoliazione e, successivamente, all’idratazione profonda è assolutamente doveroso. Ecco perché optare per rossetti matte eccessivamente secchi potrebbe non costituire la soluzione migliore per loro, mettendone in evidenza pieghe, taglietti e pelle morta.