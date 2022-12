Dolcenera: ecco il beauty identikit

Il suo ultimo album si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato: sembra sia ufficiale, Dolcenera è tornata e lo ha fatto con il suo “Anima Mundi” dopo ben sette anni dal precedente. Eppure di nuovo non ci sono soltanto i 13 brani, ma un look tanto inedito quanto inaspettato. Che sia giunto il momento di dedicarle dello spazio per analizzare più da vicino il suo stile? Noi pensiamo proprio di sì.

Dolcenera e i capelli: dal pixie cut alla chioma lunghissima

Dolcenera – Foto Instagram @manudolcenera

In eterna evoluzione e mutamento, forse volutamente a lasciar trasparire un’interiorità affine a questi, la capigliatura di Dolcenera è sempre stata in continua metamorfosi. L’abbiamo conosciuta con i capelli corti, tinti di nero corvino e talvolta con ciocche bicolori a far capolino da essi, passando con nonchalance dal carré mosso all’audace pixie cut con ciuffo morbido.

Negli ultimi anni, però, ecco l’inattesa novità: pare che la donna abbia sperimentato talmente tanti tagli corti da voler radicalmente cambiare optando per il lungo, anzi lunghissimo. Il classico taglio pari, però, rimane comunque troppo anonimo per lei che sceglie di sfoggiare una frangetta cortissima e sbarazzina abbinata a rasatura laterale e dreadlock.

Focus sul make-up look di Dolcenera: occhi sempre in primo piano

Dolcenera – Foto Instagram @manudolcenera

Per la poliedrica Dolcenera il make-up, esattamente come la musica, è un potente mezzo di comunicazione atto a veicolare emozioni ed esigenze. Per sua stessa ammissione, è lei in prima persona ad occuparsi del proprio beauty look prima di ogni esibizione: soltanto raramente l’artista si appoggia alla figura di un truccatore, ma le sue conoscenze in materia sono tanto solide da non lasciare spazio al sospetto.

Specchio della sua inquieta e sfaccettata personalità, il trucco della cantante salentina è passato attraverso varie fasi negli anni pur mantenendo un preciso schema dove lo sguardo è immancabilmente il punto focale, abilmente incorniciato da drammatici smokey eyes sui quali accenti metallici spiccano al di sopra di ombretti neri, fumo e marroni. A fare la differenza sono poi sempre le sue caratteristiche lunghissime ciglia -sì, sono tutte sue- enfatizzate da generoso mascara. La bocca, infine, viene anch’essa meticolosamente valorizzata dalla combo matita-rossetto scelta nei toni del rosso, del nude, del viola oppure del marrone, impreziosita all’occorrenza da un tocco di gloss luminoso.