Ciocche bicolori: il trend del 2023 dei capelli super colorati

In quanto a “colpi di testa” l’ormai vicinissimo 2023 si prospetta saperla lunga: insomma, perché limitarsi a scegliere soltanto uno dei colori di capelli di tendenza questo autunno/inverno quando si può virare verso infinite, variopinte combinazioni? Per affacciarsi al nuovo anno con rinnovata carica non c’è niente di meglio che un cambio look, anche a costo di accantonare -almeno temporaneamente- le nuances più classiche per concedersi una piccola follia.

Come trapelato già qualche tempo fa dalle più nominate passerelle d’alta moda, quest’anno le tradizionali colorazioni capelli omogenee ed uniformi si arricchiranno ben presto di sfumature variegate a creare irresistibili tridimensionalità e dinamismo. Persino le più timide prediligeranno toni appena più chiari di quello naturale per vedere le proprie lunghezze valorizzate da nuovo movimento, strizzando l’occhio ad una tendenza che fa della sua chiave il coraggio di osare.

Ma vediamo subito come! Pienamente consci che scegliere il colore capelli più adatto a sé possa rivelarsi una vera impresa, siamo qui proprio per ovviare alla problematica.

Trecce blu e nere

Foto Pinterest | Danielle Strickland

Sebbene le chiome bionde si prestino maggiormente ad ospitare toni pastello e colori pazzi senza necessariamente ricorrere a decolorazione, vi sono tonalità che si sposano deliziosamente con i capelli scuri: una di queste è sicuramente il blu, magnetico se visto accanto al nero corvino. Qualora il gene dell’audacia non faccia parte del vostro corredo, una soluzione furbissima potrebbe essere quella di optare per delle trecce blu e nere, dove le ciocche colorate possono essere sostituite da delle strategiche extension.

Capelli biondi e lavanda

Foto Pinterest | Elizabeth Joy

Le gradazioni più chiare del biondo, come accennato poco fa, offrono una base a dir poco perfetta per tinte pastello e simili: una delle combo più gettonate è sicuramente quella dei capelli biondi e lavanda, un’accoppiata dal fascino fiabesco e vagamente magico. Come realizzarla? Secondo i più esperti hairstylist secondo l’attualissima tecnica dell’underlayer hair, un’alternativa super chic e maggiormente naturale al più conosciuto degradé.

Capelli rosa e lavanda

Foto Pinterest | Watt

Perché mai obbligarsi a preferire il viola al rosa, o viceversa, quando si può scegliere di dar vita a delicate sfumature bicolori sui capelli? Se poc’anzi abbiamo fatto riferimento all’atmosfera fiabesca conferita dalla coppia biondo-lavanda, potremmo definire l’intrecciarsi di ciocche lilla e rosa addirittura fatato.

Balayage da castano a rosa

Foto Pinterest | Xelent Beauty Salon

Anche il caro vecchio bayalage, in questo sfacciato 2023, assume un’aspetto tutto nuovo: per tutte coloro che decidono -non senza una buona dose di coraggio- di darsi alla decolorazione con il loro profondo castano una delle opzioni in assoluto più sfiziose è senza dubbio quella che tende al rosa, adatta alle personalità più romantiche e, perché no, sognatrici.

Colore capelli multitono

Foto Pinterest | Morethanglam

Oramai pare un’autentica certezza: le colorazioni capelli dell’anno nuovo si allontanano dalle canoniche nuances omogenee, godendo di sfaccettati riflessi e giochi di luce. E non vi è davvero niente di meglio che una tonalità a contrasto con la propria per decidere di dare dinamismo e movimento al “piattume” della propria chioma!