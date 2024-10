Desigual, i saldi di mezza stagione: un mondo di colori e stampe a prezzi scontati

Da Desigual è arrivata la stagione dei saldi di mezza stagione, uno dei momenti più attesi dagli appassionati di moda. Questi saldi offrono l’opportunità di acquistare capi e accessori di alta qualità a prezzi scontati, permettendo di rinnovare il proprio guardaroba senza svuotare il portafoglio. Desigual, con il suo stile unico e inconfondibile, è uno dei brand che meglio incarna la creatività e l’originalità nel mondo della moda.

Durante i mid-season sale di Desigual troverai una vasta gamma di articoli con sconti eccezionali, perfetti per creare look versatili e dinamici, che ti accompagneranno per tutta la stagione. Scopriamo insieme alcuni dei pezzi chiave in sconto e come abbinarli per ottenere uno stile impeccabile.

1. Desigual, gli abiti ai saldi di mezza stagione: lo chemisier

Scontato del 50%, questo abito chemisier oversize disegnato da Maitrepierre è un capo perfetto per chi vuole combinare eleganza e comfort. Realizzato in popeline di cotone, presenta un nodo in vita che esalta la silhouette, mentre la chiusura con bottoni laterali permette di indossarlo sia aperto che chiuso. Le spalle cadenti e il collo a camicia donano al look un tocco casual-chic, ideale per una giornata in città o un brunch tra amici.

Consiglio di stile: abbinalo a un paio di stivali alti in pelle nera e una borsa shopper per un look casual ma raffinato. Se vuoi osare, indossa una cintura in vita per definire meglio la silhouette e aggiungere un tocco personale.

2. Il vestito midi a collo alto

Questo vestito midi, scontato del 30%, è disponibile in tre varianti di colore: nero, arancio e beige. La sua stampa geometrica a costine e il collo alto lo rendono un capo perfetto per le giornate più fresche. Le maniche corte lo rendono particolarmente versatile, adatto sia per essere indossato da solo che con un cardigan o una giacca leggera.

Consiglio di stile: abbina il vestito midi a un paio di stivaletti in pelle e un cappotto oversize per un look sofisticato ma confortevole. Se opti per la variante arancio, aggiungi accessori neutri per bilanciare l’outfit e far risaltare il colore vibrante.

3. Il mini abito

Scontato del 30%, l’abito mini con scollatura a girocollo e maniche lunghe è perfetto per una serata fuori o una festa informale. I polsini a coste e i dettagli di stampa a ruote donano un tocco giocoso, mentre la vestibilità aderente mette in risalto la figura.

Consiglio di stile: indossalo con un paio di stivali in stile militare per un look grintoso, oppure abbinalo a décolleté per un tocco più femminile. Completa l’outfit con una giacca in pelle per una serata fuori o con un blazer per un look più formale.

4. Giacche e cappotti Desigual ai saldi di mezza stagione

Scontato del 50%, questo cappotto sartoriale in tessuto di lana è un vero e proprio must-have per l’inverno. Le spalle scese e i patch floreali in lurex donano al capo un tocco sofisticato e femminile, mentre le bande diagonali sui polsi e sul carré aggiungono un elemento decorativo interessante.

Consiglio di stile: abbinalo a jeans slim-fit e un maglione a collo alto per un look casual-elegante, o indossalo sopra un abito lungo per un tocco più glamour. Gli accessori metallici, come una borsa con catena dorata, completeranno perfettamente l’outfit.

5. Il poncho imbottito con logo

Tra i saldi di mezza stagione Desigual anche il poncho imbottito, un capo pratico e alla moda scontato del 50%. Il tessuto con stampa logata e la chiusura con zip lo rendono perfetto per affrontare le giornate più fredde, mentre il cappuccio aggiunge un tocco di funzionalità. Al poncho è abbinato a un cappello alla pescatora che crea un look streetwear e dinamico.

Consiglio di stile: indossalo con jeans skinny e un paio di sneakers per un look casual e trendy, oppure abbinalo a leggings in pelle e stivali per una versione più sofisticata del casual-wear.

6. Il blazer con stampa patchwork

Scontato del 30%, questo blazer dalla linea dritta con stampa patchwork è perfetto per chi cerca un capo versatile da indossare sia in ufficio che nel tempo libero. Il finish vellutato e le spalline donano struttura al capo, mentre il collo a revers e le tasche aggiungono dettagli raffinati.

Consiglio di stile: abbinalo a pantaloni a sigaretta e una camicia bianca per un look professionale, oppure indossalo con jeans e una t-shirt per un outfit più casual. Aggiungi un paio di mocassini o sneakers per completare il look.

7. Maglie e felpe Desigual, gli sconti di mezza stagione

Tra le maglie ai saldi di mezza stagione Desigual c’è un modello in maglia fine, scontato del 30%, perfetto per le giornate più fredde. La stampa di grandi fiori Arty e la vestibilità ampia lo rendono un capo trendy e comodo, ideale da indossare in diverse occasioni.

Consiglio di stile: indossalo sopra una gonna midi in pelle e stivaletti per un look sofisticato, oppure abbinalo a jeans boyfriend e sneakers per un look più rilassato.

8. La felpa con cuore brillante

Scontata del 30%, questa felpa in cotone con la lettera “D” all’interno di un cuore brillante è perfetta per un look casual e sportivo. Il collo, i polsini e l’orlo a costine donano un tocco extra di comfort.

Consiglio di stile: abbinala a pantaloni jogger e sneakers per un look sportivo, oppure indossala con jeans a vita alta e stivaletti per un outfit casual-chic.

9. Desigual, gli accessori scontati ai saldi di mezza stagione

Scontati del 30%, questi stivali in stile militare con pelliccia e stampa animalier sono perfetti per aggiungere un tocco di carattere a qualsiasi outfit. La suola alta dentellata e i dettagli da trekking li rendono anche estremamente pratici.

Consiglio di stile: indossali con leggings e un cappotto lungo per un look invernale grintoso, oppure abbinali a una gonna plissettata e un maglione oversize per un contrasto di stili.

10. La borsa shopper grande

Infine, tra i saldi di mezza stagione c’è la borsa shopper in canvas con stampa logo Desigual, l’accessorio perfetto per completare qualsiasi look. Capiente e pratica, è perfetta per l’uso quotidiano e la trovi scontata del 30%.

Consiglio di stile: abbinala a un abito casual e sneakers per un look giornaliero, oppure portala con un outfit più elegante per aggiungere un tocco rilassato ma chic.