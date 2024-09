Le tute Desigual più trendy per affrontare l’autunno con stile

Sei pronta ad abbracciare le nuove tendenze? Desigual ti propone una collezione di tute confortevoli e originali per un look casual e trendy

Desigual, marchio spagnolo noto per il suo approccio audace e artistico alla moda, torna a stupire con una collezione di tute per l’autunno 2024. Fondata nel 1984, Desigual ha sempre puntato su design unici, colorati e innovativi, che riflettono una personalità vivace e fuori dagli schemi. Le sue collezioni non sono mai scontate, e le tute proposte per la stagione autunnale incarnano perfettamente lo spirito del brand.

Le tute si confermano una delle tendenze moda per l’autunno 2024 perché sono una soluzione versatile e chic per affrontare con stile le giornate più fresche. Che si tratti di un look da ufficio, di un outfit casual per il weekend o di un abbinamento più elegante per una serata fuori, Desigual offre opzioni per ogni occasione. Scopriamo insieme le tute più interessanti della collezione autunno 2024 e come abbinarle al meglio.

Tute Desigual, il modello in black & white

La tuta combinata di Desigual è perfetta per chi cerca un look sofisticato ma con un tocco moderno. Questo capo lungo effetto due pezzi senza maniche presenta una cintura regolabile in vita, una parte superiore a contrastoe scollo a girocollo. L’effetto due pezzi crea un’illusione di separazione tra la parte superiore e quella inferiore, pur mantenendo l’eleganza di un capo unico.

Ideale per un ambiente lavorativo formale o per una cena elegante, questa tuta si adatta perfettamente a occasioni dove è richiesta una certa raffinatezza senza rinunciare alla comodità. Il suo design pulito e minimalista può essere abbinato a accessori discreti ma d’impatto: una pochette in pelle nera, orecchini pendenti e un paio di décolleté a punta. Questo look gioca sul contrasto tra semplicità e sofisticatezza, rendendolo adatto anche per eventi semi-formali.

Il look urban chic con la tuta in denim

Il denim è un tessuto sempre attuale e versatile, e Desigual lo rivisita con un tocco moderno nella sua tuta in denim effetto lavato. Questo capo aderente e lungo, con maniche corte e colletto a camicia, è caratterizzato da una chiusura centrale a zip che dona un look grintoso e urban.

Perfetta per un weekend in città o per un’uscita informale con gli amici, la tuta in denim è ideale per chi ama uno stile casual ma con un pizzico di originalità. L’effetto lavato del tessuto conferisce un’aria vintage, mentre la zip centrale aggiunge praticità e un tocco sportivo. Per un look da giorno puoi abbinarla a delle sneakers bianche e a uno zainetto in pelle. Se invece desideri renderla più chic per un’uscita serale, opta per un paio di stivaletti neri con tacco e una borsa a tracolla con dettagli metallici. Completa l’outfit con trucco naturale e una giacca in pelle per mantenere il perfetto equilibrio tra grinta e femminilità.

Tuta fluida con cintura, comoda e versatile

Tra le tute Desigual per la prossima stagione c’è questo modello fluido con cintura, la perfetta combinazione di comfort e versatilità. Questo capo lungo, con scollo a V e maniche lunghe, è realizzato in un tessuto morbido e scivolato che accarezza delicatamente le forme. La cintura in vita enfatizza la silhouette, mantenendo il look morbido e femminile.

Questa tuta è l’ideale per chi desidera un outfit che si adatti a diverse occasioni, dal lavoro a un aperitivo serale. Per il giorno puoi abbinarla a un paio di mocassini o ballerine, tra le calzature più trendy per l’autunno inverno 2024, e a una borsa shopper. La scollatura a V ti consente di giocare con collane sottili e stratificate e aggiungere un tocco di eleganza discreta. Per la sera, basta un cambio di scarpe: décolleté o stivaletti con tacco e una clutch dorata trasformeranno il look in qualcosa di più raffinato e adatto a una serata fuori.

La tuta con pattern floreale

La tuta con stampa fiori è una delle proposte più trendy di Desigual per l’autunno 2024. Con le sue spalline larghe, lo scollo a V e la cintura annodata in vita, questa tuta presenta una stampa floreale in stile dipinto a mano che richiama l’estetica creativa e unica del brand.

Questo capo si presta particolarmente a occasioni speciali o a eventi dove è richiesto un tocco di originalità. La stampa floreale, con i suoi colori vibranti, dona un’aria romantica e bohémien. Puoi indossare questa tuta per un matrimonio autunnale o per una serata in cui desideri farti notare. Puoi abbinarla a sandali con tacco alto o a stivaletti dal taglio moderno e completare il look con una borsa in pelle scamosciata e accessori dorati. Aggiungi un cappotto lungo e avrai un outfit perfetto per le temperature più fresche.

Tuta con impunture, un tocco di eleganza casual

L’ultima proposta che abbiamo selezionato tra le tute Desigual per l’autunno 2024 è il modello con impunture realizzata in maglia, con maniche corte e colletto a camicia. Le cuciture a contrasto sono il dettaglio che rende questo capo unico e donano un tocco di eleganza casual che si presta a diverse interpretazioni.

Questa tuta è perfetta per chi desidera un look casual ma curato, ideale per un brunch o una passeggiata in città. Le impunture donano struttura al capo, mentre la maglia rende il tutto confortevole. Puoi abbinarla a scarpe basse, come mocassini o stivaletti Chelsea, per un look quotidiano pratico ma stiloso. Se desideri un tocco di eleganza in più, opta per un trench coat e una borsa a mano dal design essenziale. Puoi completere questo look sofisticato e casual al tempo stesso con accessori minimalisti, come un orologio sottile e un paio di orecchini a cerchio.