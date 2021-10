Manca davvero poco per una delle feste più attese del momento: Halloween. Ma qual è il costume ideale da sfoggiare la sera del 31 Ottobre? Niente paura, perché di vestiti a cui ispirarci ce ne sono a volontà, per tutte le età e per ogni stile!

Insomma, nessuno corre il rischio di non trovare il costume perfetto. Dai film ai cartoni, dai costumi di coppia a quelli fai da te: che la notte da brivido abbia inizio.

Dai classici costumi alle idee più originali, qui sotti vi suggeriamo dei costumi perfetti sia per chi si ritrova all’ultimo a dover scegliere il costume, sia per chi è alla ricerca di costumi di coppia o ispirati ai film.

Costumi dell’ultimo minuto

Se vi siete ridotte all’ultimo minuto per cercare il vestito di Halloween e non avete più modo di trovare il costume ideale, non allarmatevi: per fortuna esistono tante idee dell’ultimo minuto! Creatività e fantasia sono gli ingredienti principali per una notte di Halloween speciale. Ispiratevi ai classici costumi, come uno scheletro o un fantasma, altrimenti potete prendere ispirazione da Alvin e i Chipmunks, oppure optare per i classici come Minnie e Mickey Mouse. Ma non è tutto: per voi abbiamo raccolto tante altre idee last minute che vi piaceranno sicuramente!

Foto Pexels | Sinitta Leunen

Costumi ispirati ai film

Quando parliamo di Halloween, è impossibile non pensare anche ai film che hanno fatto la storia. Parliamo di The Ring, ad esempio, che con Samara Morgan ha suscitato una vera e propria moda horror. Anche The Nun, con la malefica suora, ha raggiunto un incredibile successo, specialmente la notte del 31 ottobre.

Ma non sono di certo gli unici film cinematografici che ci vengono in mente se pensiamo alla festa più paurosa dell’anno: anche Scream con la maschera di Ghostface e il pagliaccio IT rappresentano i classici horror a cui ispirarsi! Non potete non scoprire gli altri costumi di Halloween ispirati ai film e le serie televisive più famose del momento!

Partners in crime: i costumi di coppia

Se siete state invitate ad un party e dovete andarci in compagnia, che sia con il vostro fidanzato o la vostra best friend, i costumi di coppia potrebbero rivelarsi un’idea geniale. Da Morticia Addams e Gomez, alle gemelle Shining: anche in questo caso i film tornano molto utili. Per scoprire tante altre idee originali e creative, non vi resta che scoprire i costumi di coppia più belli e divertenti di sempre!

Cari genitori, ovviamente non potevano mancare le idee per i più piccoli! E non solo sono originali e divertenti, ma sono anche fai da te. Potete tranquillamente riciclare qualche vecchio costume di famiglia oppure realizzare mummie con la carta o un fantasmino con un lenzuolo! Anche qui, siamo certe che troverete l’idea perfetta per i vostri bimbi.

Se non avete avuto modo di acquistare un costume oppure siete semplicemente amanti del fai da te, vi suggeriamo di prendere spunto dalle idee che abbiamo raccolto per i costumi di Halloween fai da te sia per grandi che per piccini!

Foto Pexels | Daisy Anderson

E ora non vi resta che armarvi di pazienza, tirare fuori tutta la vostra creatività e dare vita ad uno dei costumi di Halloween più belli del 2021!