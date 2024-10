Costumi di coppia per Halloween originali e divertenti

Costumi di coppia per Halloween, ecco alcune idee originali da cui prendere ispirazione per la notte più spaventosa dell’anno!

Se siete state invitate ad un party il 31 ottobre e dovete andare con il vostro partner o la vostra migliore amica, l’ideale sarebbe optare per dei costumi di coppia per Halloween.

Di idee ce ne sono davvero tante, dai film ai personaggi dei cartoni animati, insomma di costumi di coppia per la notte di Halloween ne abbiamo davvero a non finire. Quali sono le idee più originali e divertenti a cui dobbiamo ispirarci?

Non devono essere necessariamente spaventosi, infatti abbiamo come esempio il costume ispirato al film d’animazione “UP” o l’abbinamento latte e biscotti. Per rimanere sul classico, invece, potremmo optare per un diavoletto e un angioletto.

Costumi di coppia per Halloween ispirati a film e cartoni

Ispirarsi al mondo del cinema e della televisione è sempre un’ottima idea. Quindi, anche in questo caso, può tornare utile a tutte noi coppie che abbiamo bisogno di ispirazione. Troviamo i nostri personaggi preferiti e sfoggiamoli il 31 ottobre in versione più paurosa e… horror! Altrimenti lasciamoci ispirare dalle proposte qui sotto.

Possiamo trasformarci in dei Simpson e dare vita alla coppia Homer e Marge, sicuramente non passeremo inosservati durante il party. Altrimenti, facciamo un tuffo negli anni Cinquanta e con i vestiti giusti optiamo per la coppia Danny e Sandy del film “Grease”!

Rimaniamo in tema film e passiamo al genere horror: le gemelle di Shining ritraggono la coppia perfetta per un costume di Halloween! Un’altra coppia ideale è sicuramente quella di Morticia Addams e Gomez o quella di Mr. e Mrs. Frankestein!

Costumi spaventosi di coppia per la notte del 31 ottobre

Per entrare più nel mood, possiamo prendere ispirazione da questi costumi di coppia abbastanza spaventosi.

Al primo posto troviamo la coppia di sposi cadaveri, a seguire l’assassino con la vittima, fino ad arrivare al Conte Dracula e la contessa. Tutti costumi facili da trovare e anche da realizzare con il fai da te!

Una coppia a cui non tutti viene in mente di sfoggiare durante la notte di Halloween è quella di Cappuccetto Rosso e il lupo mannaro in versione horror: originale, non credete?! Se invece decidete di essere una strega e uno stregone, non perdere i nostri consigli su come realizzare un trucco strega facile e veloce con ombretti, rossetti e nuances scure!