Damigelle in bikini? Ecco i migliori costumi per l'addio al nubilato!

Con l’inizio della primavera ecco che la stagione dei matrimoni si avvicina pericolosamente e dobbiamo iniziare a pensare non solo a cosa indossare per essere al top in quel giorno (siamo già innamorate del completo top-gonna spezzato?), ma soprattutto come festeggiare la nostra amica con un addio al nubilato indimenticabile!

Quest’anno la scelta è facile: con i costumi da bagno più trendy saremo la Mermaid-Gang più cool di sempre! Pronte a vedere i modelli migliori?

Con questi costumi da bagno saremo stupende come team Bride!

L’amicizia va celebrata come si deve, allora perché non festeggiare l’ultima sera di “libertà” in un posto esclusivo, magari in riva al mare o in una spa di lusso?

Foto Kiabi

Quello che ci serve è un costume da bagno incredibile per lei e uno per la gang! La collezione di Kiabi celebra i momenti scanzonati con una leggerezza che fa bene al cuore e i suoi costumi monocromatici sono abbinati a kimono super fashion.

Foto Kiabi

Prezzo piccolissimo per uno stile davvero unico che renderà quella giornata la più bella da passare insieme. Quest’accoppiata è perfetta con i gioielli di tendenza dell’anno: coloratissimi e super chic.

Cocktail alla mano e occhiali da sole, se cerchiamo qualcosa di più scintillante per fare uscire il lato pazzerello dell’amicizia che ci lega alla sposa perché non osare proprio in quel giorno? Puntiamo su scarpe chiare e vinceremo!

Non serve aggiungere che i costumi da bagno per l’addio al nubilato esigono abbinamenti top: bracciali spessi e rigidi e micro bag perfetta per l’evento.