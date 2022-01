Spezzato per un matrimonio? Certo, ma per la sposa

L’abito da sposa per la donna non è solo un vestito, è un simbolo che sugella il giorno più importante della sua vita. Il minimo che si possa fare, allora, è sceglierlo proprio come si vuole, che rispecchi la personalità e il carattere della sposa.

La tendenza bridal più cool del 2022 è l’abito coordinato top e gonna: frizzante, glamour, giovanile e davvero chic.

Top e gonna al matrimonio? Sì, lo voglio!

Il top ha spopolato la scorsa estate, lo abbiamo visto declinato in tantissime versioni e molto spesso in completo con una gonna coordinata. Dalla moda all’altare il passo è breve ed ecco che la tendenza approda anche nel bridal con un abito non-abito, per la donna di carattere e consapevole.

Se non amate il classico abito da sposa, questo è quello che fa per voi! Un top e una gonna della lunghezza che preferite, coordinati nel punto di colore da voi scelto et voilà: sarete delle spose raffinate e grintose allo stesso tempo.

Non vi resta che giocare sugli accessori e scegliere qualcosa di originale che si accosti a un completo unico nel suo genere, che vi renderà splendide oltre che felici.