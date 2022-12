Come truccarsi in inverno: consigli per un make-up a prova di gelo

Croce e delizia di ogni donna, il make-up non può essere ingabbiato in schemi precisi. Con il susseguirsi delle stagioni, infatti, è doveroso sottoporre la propria routine di bellezza ad attenta revisione: come truccarsi durante la stagione fredda, ad esempio, costituisce da sempre un grande cruccio. E no, le tendenze make-up dell’autunno/inverno non hanno davvero nulla a che fare con questo.

Quali modifiche apportare alle proprie abitudini make-up e perché

Quando il termometro segna temperature vicine allo zero, infatti, scegliere un fondotinta che possa seccare ulteriormente la pelle potrebbe rivelarsi deleterio almeno tanto quanto un rossetto opaco su delle labbra screpolate. Come agire? Te lo spieghiamo immediatamente.

Dove Cameron – Foto Instagram @dovecameron

1. Opta per il giusto fondotinta (nutriente)

Per quanto concerne la base trucco, proprio come per la scelta di una ricca crema viso invernale, anche l’acquisto del fondotinta per l’inverno deve essere guidato da una consapevolezza ben precisa. Occorre virare verso formule idratante e nutrienti, che “coccolino” la pelle già messa a dura prova dalle rigide temperature a caratterizzare il periodo.



2. Occhio… al make-up occhi!

Seppur non esistano particolari regole da seguire per quanto riguarda il trucco occhi invernale -oltre a seguire le tendenze make-up occhi dell’autunno/inverno, si intende- potrebbe essere utile applicare sulla palpebra un primer occhi uniformante ma idratante e preferire ombretti cremosi.

3. I rossetti cremosi saranno il tuo nuovo credo

Ben più articolato, invece, è il capitolo inerente al trucco delle labbra: spesso secche o screpolate, queste sono costantemente da curare con del balsamo specifico, maschere ad hoc (ne parliamo meglio nella nostra mini-guida ai lip balm da non perdere) e, ciclicamente, con dello scrub. A renderle meravigliosamente seducenti ci penseranno i rossetti cremosi, non solo funzionali alle esigenze del momento ma anche terribilmente di tendenza negli ultimi tempi. Come dire loro di no?