Come scegliere il colore delle pareti, prima ancora della nuance devi considerare questi dettagli

Quando sei alla ricerca di suggerimenti e consigli su come scegliere il colore dei pareti tutte le persone a cui chiedi cominciano con l’elencare le varie caratteristiche dei colori e di come influenzano l’umore.

C’è chi ti dice che in camera da letto è meglio una nuance, chi si dilunga nello spiegare perché in cucina dovresti usare una tal colore o un altro per il soggiorno. Ebbene, prima di scegliere se arredare con i colori caldi o con i colori freddi qualsiasi tipo di ambiente della tua casa devi fermarti e riflettere su alcuni dettagli.

In particolare, per scegliere il colore delle pareti di casa senza rischiare di avere dei ripensamenti occorre focalizzarsi su alcuni punti essenziali che ogni interior designer conosce alla perfezione. Questi punti li analizziamo proprio qui di seguito.

I suggerimenti degli esperti su come scegliere il colore delle pareti di casa

Scegliere il colore delle pareti è una decisione importante poiché influenzerà l’atmosfera e lo stile della stanza. Trovare il colore giusto delle pareti può essere difficile per alcuni versi e molto semplice per altri. Qui di seguito potrai trovare alcuni suggerimenti su come scegliere il colore giusto e non avere ripensamenti.

Certo, poi potrai sempre decidere di dare una pitturata con un altro colore, ma per un bel po’ siamo sicuri che ti godrai la tua casa che sarà molto accogliente. Prima di tutto devi pensare a come userai una determinata stanza. È un soggiorno o uno studio? È una camera da letto o la sala da pranzo?

Scegliere i colori delle pareti della camera da letto è in genere molto facile. Sono da preferire i colori rilassanti e tranquilli, ma questo non significa che bisogna utilizzare tonalità banali. Puoi sempre usare delle decorazioni e tocchi personali che fanno la differenza. E poi per i colori delle pareti della cameretta dei bambini il discorso è da fare a parte.

Per i colori della parete del soggiorno o comunque per il living e per la cucina puoi osare con tonalità vivaci e più energiche. Il giallo, il rosa, il rosso sono perfetti anche nella variante pastello, più tenue e romantica.

Ovviamente la scelta giusta dipende anche dallo stile di arredamento che intendi adottare. Il colore delle pareti dovrebbe essere in armonia con il mobilio e gli accessori presenti nella stanza. Se hai un arredamento minimalista, ad esempio, potresti optare per colori neutri.

Altro elemento essenziale per scegliere il colore delle pareti senza avere dei ripensamenti è lo spazio. Devi ben valutare la dimensione della stanza. Se hai una camera piccola devi evitare di scegliere colori scuri che potrebbero farla sembrare ancora più piccola. Opta invece per tonalità chiare e luminose che daranno apertura alla visione dell’insieme.