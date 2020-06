Lunghe serate tiepide, vacanze…una piacevole cenetta estiva in compagnia di amici vecchi e nuovi! Niente di meglio, per celebrare la bella stagione, che organizzare delle riunioni conviviali all’insegna dell’allegria e del buon cibo (soprattutto dopo tanto tempo chiusi in casa!). Ne verrà fuori una cena veloce da preparare!

Non ci vuole tanto, solo un po’ di spirito d’iniziativa e qualche amico pronto a cogliere il nostro invito anche all’ultimo minuto. E magari una bella terrazza o un gradevole giardino, per una cena estiva perfetta.

Cenetta estiva all’aperto: come allestire la tavola

Come preparare la tavola per fare un figurone davanti ai vostri amici senza dover tirare fuori tutto il servizio buono e le tovaglie di mamma?

E al centro della tavola? Una bella focaccia, con i fiori!

In fondo si tratta di una cena estiva veloce e comoda, altrimenti viene meno il principio del relax che sta alla base di un’occasione bella e informale come questa. Innanzi tutto distinguiamo se volete organizzare il vostro invito a cena all’aperto, o dentro casa. Se ne avete l’opportunità, privilegiate la prima opzione, che vi consentirà uno stile più… country, diciamo così.

Ma prima un bell’aperitivo! Sangria?

La cosa che non può mancare, sono le candele! Mi raccomando, protette da un vetro o inserite negli appositi portacandele da giardino, magari profumate alla citronella per allontanare le zanzare. Dovrete sistemarne qualcuna sul tavolo e altre nell’ambiente, posizionate su altezze diverse: le più grandi a terra, altre su mensole o muretti.

La tavola, specie se di legno, non andrà coperta dalla tovaglia, al limite, usate delle tovagliette all’americana (se gommate meglio, così non c’è il rischio che volino col vento) colorate e allegre. Usate, però, sempre piatti in ceramica, o scodelle abbastanza ampie, meglio se colorate e di colori diversi. Sarà divertente!

I tovaglioli possono essere indifferentemente di carta o di stoffa, dipende dalla vostra disponibilità. Ma se preferite quelli di carta, allora abbiate l’accortezza di sistemarne tanti anche al centro del tavolo nell’apposito contenitore, in modo che ognuno prenda a proprio piacimento. Cercate di scegliere uno stile informale, sobrio, colorato. Sistemate a parte anche una pila di “sostituti”, da recuperare per il cambio di pietanze.

Cena estiva indoor: come allestire la tavola

Se mangiate dentro casa, allora usate pure una bella tovaglia allegra, lasciate perdere i fiori e, se preferite, usate i piatti di carta o plastica, purché siano almeno colorati. A tal scopo, tenetene sempre un bel pacco scorta a casa. Facile, no? Per una cenetta estiva romantica, utilizzate le candele anche nel vostro ambiente indoor (sempre con appositi portacandele), oltre a un bel sottofondo chillout per acuire piacevolmente i sensi.

Cenetta estiva veloce: come studiare il menu

Cosa si desidera mangiare durante una cenetta sfiziosa estiva? Cose fresche, leggere, appetitose. Non vi viene in mente niente?

Bè, a nostro avviso, un menù davvero perfetto per soddisfare la gola dei vostri ospiti e non impegnarvi troppo in cucina, dovrebbe includere:

Un antipasto leggero ma goloso , come il classico prosciutto e melone o delle polpette vegane con zucchine o zucchine sott’olio !

, come il classico o delle o ! Una bella pasta fredda (noi di PF abbiamo collezionato tante ricette ottime) o un’insalata di riso

(noi di PF abbiamo collezionato tante ricette ottime) o un’insalata di riso Se avete un barbecue (all’aperto non addossato al tavolo!), allora della carne (bistecche o spiedini pronti) o del pesce alla griglia , vanno benissimo anche i calamari e le seppie, ad esempio. Ma potreste aggiungere anche melanzane e zucchine (o peperoni), da arrostire

(bistecche o spiedini pronti) o del , vanno benissimo anche i calamari e le seppie, ad esempio. Ma potreste aggiungere anche melanzane e zucchine (o peperoni), da arrostire Un’i nsalata mista con verdure fresch e (cetrioli, pomodori, lattuga, radicchio ecc.) e altri ingredienti come tonno o polpa di granchio

e (cetrioli, pomodori, lattuga, radicchio ecc.) e altri ingredienti come tonno o polpa di granchio Come dessert un buon gelato (di cui avrete sempre scorta previdente in freezer) sarà gradito a tutti

(di cui avrete sempre scorta previdente in freezer) sarà gradito a tutti Per accompagnare la vostra semplice cena estiva, un buon vinello bianco e leggero o un rosso non troppo strutturato e tanta acqua. A proposito di quest’ultima, tenetene sempre una brocca in frigo, così da poterla sostituire non appena quella che avete in tavola intiepidisce.

Cenetta estiva ricette

Ecco qualche idea easy per una cenetta estiva veloce, insomma una cena sfiziosa, con ricette semplici ma tuttavia gustose: