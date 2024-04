Insalata di pasta fredda, la ricetta facile e veloce per tutta la famiglia

Un primo piatto sfizioso facile da preparare per la famiglia, l’insalata di pasta è perfetta per le giornate primaverili!

Con la bella stagione bisogna cominciare a pensare ai piatti freddi da gustare anche a lavoro. L’insalata di pasta è un’ottima idea per un pranzo al sacco da preparare per tutta la famiglia in anticipo.

Per preparare l’insalata di pasta è fondamentale scegliere un formato che possa andar bene per questo tipo di ricette. Ad esempio, evita gli spaghetti e privilegia formati corti come penne e mezze maniche. Puoi realizzare quest’insalata la sera prima e conservarla in frigorifero fino al momento del bisogno.

Come preparare l’insalata di pasta fredda

Puoi sbizzarrirti con la scelta degli ingredienti con cui arricchire la tua insalata di pasta, puoi prepararla con verdure fresche di stagione, affettati e formaggi di ogni tipo. C’è chi ad esempio per renderla più cremosa preferisce aggiungere del buon pesto di basilico fatto in casa.

Ecco una ricetta semplice e veloce completamente vegetariana che apprezzeranno grandi e bambini!

Ingredienti

320 gr di penne

10 pomodorini

125 gr di mozzarella

2 uova sode

3 foglie di basilico

30 gr di olive nere e verdi

olio

sale

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare la pasta, quindi metti a bollire l’acqua in una pentola. Non appena raggiunge il bollore versa la pasta e lasciala cuocere al dente. Nel frattempo prepara le uova, quindi immergile in un po’ di acqua e lasciale cuocere per circa 7 – 8 minuti una volta che l’acqua ha raggiunto il bollore. Scola le uova sode, dovranno essere completamente fredde prima di rimuovere la buccia. Poi dividile a metà e metti da parte. Lava sotto acqua corrente i pomodorini, poi tagliali a metà o in quattro. Metti da parte insieme alle uova. Lascia scolare la mozzarella, tagliala a dadini e conservarla insieme ai pomodorini e le uova sode. Scola la pasta al dente, passala sotto acqua corrente fredda così da bloccare la cottura. Versa la pasta all’interno di una ciotola e unisci man mano tutti gli altri ingredienti, quindi inizia con le olive denocciolate, i pomodorini, la mozzarella e le uova sode. Aggiungi le foglie di basilico, un filo d’olio extra vergine di oliva e aggiusta di sale se ce ne è bisogno.

