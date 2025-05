Pranzo al sacco, ricette facili per l’ufficio o l’università da preparare quest’estate

Cosa mangiare fuori casa? Ecco tantissime idee per il tuo pranzo al sacco sfizioso e facile da preparare!

Pranzo al sacco, le ricette per prepararlo sono davvero tantissime! Eccone alcune per il tuo pranzo in ufficio o all’università che vorrai preparare tutte le settimane.

Questo tipo di pranzo consiste nel preparare anticipatamente cibi e piatti che poi verranno consumati successivamente al lavoro, in gita, durante un’escursione o una scampagnata, a scuola, al mare, in montagna oppure ad un picnic.

La composizione del pranzo al sacco varia a seconda dei gusti e delle occasioni. Può consistere in un semplice panino o sandwich, oppure, può rappresentare un vero e proprio pranzo completo da preparare ricorrendo a piatti che possono essere realizzati in anticipo e consumati a temperatura ambiente.

Inoltre, ricordate di conservare le pietanze con cura utilizzando dei contenitori ermetici, della pellicola trasparente, un po’ di carta argentata e uno scaldavivande.

Idee per pranzo al sacco, cosa mangiare fuori casa?

Per il vostro pranzo al sacco potete preparare dei semplici panini, tramezzini dolci o salati oppure delle baguette. Le combinazioni e gli ingredienti che potete utilizzare sono davvero tantissime!

Primi piatti per la tua schiscetta

L’idea più facile e veloce in assoluto è sicuramente il panino farcito. Se volete rendere il vostro pranzo al sacco più nutriente e sostanzioso potete ricorrere ad alcuni primi piatti che possono essere preparati in anticipo e gustati al momento opportuno.

Una prima ricetta, di semplice preparazione, è la frittata di pasta che può essere realizzata con spaghetti, bucatini, fettuccine, maccheroni, penne o altri formati di pasta.

Anche l’insalata di riso o l’insalata di pasta fredda sono ideali per un pranzo al sacco semplice e gustoso. Questi primi piatti possono essere realizzati in tantissime varianti e personalizzate a seconda dei gusti.

Insalate sane e leggere per un pranzo in ufficio

Per il vostro pranzo al sacco potete anche preparare delle leggere e sane insalate da proporre in tantissime versioni vegetariane e non!

Una prima gustosa ricetta che non può mancare in un pranzo per l’ufficio o l’università è l’insalata di pollo preparata con verdure, lattuga e da condire con una vinaigrette.

Infine, per il vostro pranzo da portare in ufficio potete ricorrere anche ad un insalata di polpo e patate da condire con un po’ di succo di limone.

La ricetta è davvero semplicissima! Dovrete preparare il polpo all’insalata e poi arricchirlo con della patate bollite. Non perdere i nostri consigli su come preparare un pranzo al sacco light.

Torte e ricette rustiche da portare fuori casa

Le torte e le ricette rustiche possono essere consumate come antipasti, durante il giorno, oppure come piatto unico. Le varianti che potete realizzare sono davvero tantissime! Ad esempio, potreste proporre per il pranzo al sacco la torta rustica con mozzarella e prosciutto.

Anche in questo caso, la ricetta può essere preparata in tantissime varianti da personalizzare a seconda dei propri gusti.